Cumpleaños, egresos y casamientos: qué dice la normativa sobre el pago a SADAIC

Ante numerosas consultas de instituciones educativas y particulares, el Gobierno provincial recordó que no corresponde el cobro de derechos de autor por la música utilizada en fiestas privadas o actos escolares, ya que estas actividades están expresamente exceptuadas por ley nacional y decretos vigentes.

La aclaración del Gobierno de Mendoza se apoya en el Decreto Nacional 765/2024, que redefine el concepto de “ejecución pública” y excluye de su alcance a los eventos de carácter privado, realizados en domicilios particulares o salones alquilados con acceso restringido y dirigido a un número determinado de invitados.

Según el nuevo artículo 33 del decreto, solo se consideran ejecuciones públicas aquellas que se desarrollen en espacios de acceso libre, abiertas a una pluralidad de personas. En consecuencia, fiestas familiares, casamientos, cumpleaños y eventos educativos quedan fuera del régimen de cobro de derechos de autor por parte de SADAIC, AADI y CAPIF.

El texto también contempla los actos escolares de fin de año, muestras artísticas y otras actividades programáticas organizadas por establecimientos educativos, ya sea en sus propias instalaciones o en espacios habilitados como teatros, salones o centros culturales.

El director general de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte, explicó que el Ejecutivo recibió múltiples consultas de escuelas, institutos y universidades respecto al tema, y reiteró que “en ningún caso, cuando se trata de actos propios del calendario educativo, puede exigirse el pago de estos aranceles. Si así fuese, es una exigencia irregular pasible de reclamo ante Defensa del Consumidor”.

La normativa se apoya además en la Ley Nacional 17.753, que en su artículo 1 inciso b) establece que son lícitas y exentas del pago de derechos de autor las representaciones, ejecuciones o recitaciones de obras realizadas en actos educativos siempre que el espectáculo no sea difundido fuera del lugar y que la participación de los intérpretes sea gratuita.

El Gobierno provincial recordó que los consumidores que necesiten asesoramiento o realizar denuncias pueden dirigirse a las oficinas de Defensa del Consumidor habilitadas en cada departamento. Allí se brindará información sobre cómo proceder ante cualquier intento de cobro irregular por parte de entidades recaudadoras.

Con esta aclaración, Mendoza ratifica el marco legal vigente y busca brindar seguridad jurídica a escuelas, academias y organizadores de eventos privados, reafirmando que no corresponde el pago de aranceles musicales cuando se trate de actividades sin fines comerciales ni difusión pública.