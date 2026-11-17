La Segunda Cumbre de Minería Sostenible de Mendoza sumará una delegación de peso político y empresarial: el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, llegará acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y más de 60 empresas vinculadas a la industria metalmecánica, la ingeniería y los servicios especializados.

La participación santafesina tendrá lugar el 19 y 20 de noviembre en el Hotel Hilton Mendoza y buscará ampliar los vínculos entre las provincias que pueden aportar capacidades industriales al desarrollo de la minería argentina.

La delegación estará integrada por firmas de la Mesa Santafesina de Gas, Petróleo y Minería, un espacio público-privado que reúne a más de 400 compañías. También participarán representantes del Puerto de Rosario y del Puerto Zona Franca Villa Constitución, dos actores estratégicos para la logística y el transporte de insumos que demanda la actividad minera.

Uno de los puntos centrales será la firma de un acuerdo de colaboración entre Mendoza y Santa Fe. El entendimiento apunta a fortalecer la cooperación institucional, promover el intercambio de conocimientos y generar oportunidades de negocios entre empresas de ambas provincias.

La apuesta tiene un antecedente reciente. El 29 de octubre, en Rosario, unas 50 empresas de la Asociación de Empresarios Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET) y del Clúster de Proveedores Mineros de Cuyo (CPROMEC) participaron de una jornada vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con rondas de negocios para identificar posibilidades de integración productiva.

La llegada de Pullaro también refuerza el perfil federal que busca imprimirle Mendoza al encuentro, en momentos en que la provincia intenta posicionarse como destino de inversiones mineras y desarrollar una red de proveedores capaz de acompañar nuevos proyectos.

La Cumbre reunirá además a representantes de compañías internacionales como BHP y Teck Resources, junto con entidades financieras como Citi, UBS Investment Bank y Deutsche Bank. La agenda estará organizada en tres ejes: institucionalidad y gobernanza, ambiente y sociedad, y economía y finanzas.

Así, el encuentro no solo buscará discutir el potencial geológico de Mendoza, sino también cómo construir la infraestructura industrial, logística y financiera necesaria para convertirlo en actividad económica.