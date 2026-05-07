Cumbre minera en San Juan: Cornejo, Karina Milei y Martín Menem participaron de una reunión clave

El gobernador Alfredo Cornejo participó en San Juan del lanzamiento de la Mesa Federal Minera. Se trata de una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional junto a provincias y representantes del sector privado para coordinar políticas públicas, fortalecer la seguridad jurídica y acelerar inversiones estratégicas vinculadas al desarrollo minero argentino.

La actividad reunió a gobernadores de provincias con fuerte potencial minero, funcionarios nacionales, empresarios, representantes sindicales y referentes del sector productivo. La apertura estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem y el gobernador anfitrión, Marcelo Orrego. También participaron los gobernadores Raúl Jalil, Martín Llaryora, Carlos Sadir y Maximiliano Pullaro.

En ese marco, Cornejo remarcó que la Argentina atraviesa una oportunidad histórica para posicionarse como actor relevante en minería, aunque advirtió que existe una “ventana menor de oportunidades” que las provincias deben aprovechar con rapidez y decisiones concretas.

En este sentido, señaló que “el Gobierno nacional ha tenido una clara vocación política para desarrollar esta actividad y eso ha sido clave. Sin esa decisión política sería muy difícil avanzar”.

El Gobernador sostuvo además que el desafío ahora pasa “por acelerar procesos administrativos, aprobaciones e inversiones para que el desarrollo minero pueda traducirse rápidamente en empleo, crecimiento y legitimidad social”.

“Para que esto sea rápido y contundente, y afirme la legitimidad de nuestro acuerdo con las comunidades, hay que acelerar el paso”, aseguró, a lo que sumó que eso tiene que ver con la responsabilidad del Gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y también con una fuerte vocación de inversión de las empresas.

Cornejo también hizo foco en la necesidad de avanzar en infraestructura estratégica para acompañar el crecimiento de la actividad minera. En ese sentido, mencionó la importancia de desarrollar líneas eléctricas, caminos, rutas mineras y obras logísticas que permitan consolidar competitividad y acelerar proyectos productivos.

De esta manera, explicó que hay temas a resolver en la agenda futura que son centrales para el desarrollo del sector. “Necesitamos más infraestructura ejecutiva, más rapidez institucional y más coordinación entre Nación y provincias para que los proyectos puedan avanzar”, sostuvo.

Además, el destacó la importancia del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) “como herramienta para generar previsibilidad y atraer capitales internacionales”, aunque insistió en que es necesario acelerar aprobaciones y avanzar con legislación complementaria que brinde mayor seguridad a las inversiones.

“El RIGI ha sido un buen instrumento, pero necesitamos que los proyectos avancen más rápido y que la ciudadanía vea resultados concretos. La legitimidad social también se construye cuando las comunidades perciben empleo, desarrollo y oportunidades reales”, afirmó.

Durante su intervención, Karina Milei destacó el trabajo conjunto entre Nación y provincias para impulsar el desarrollo minero y aseguró que el Gobierno nacional considera a la actividad como uno de los pilares estratégicos para el crecimiento argentino.

“Me pone muy contenta que se haya podido concretar esta Mesa Federal Minera porque muestra la voluntad que tienen las provincias de salir adelante junto con la Argentina”, expresó.

La funcionaria nacional recordó además la participación del Gobierno argentino en foros internacionales vinculados a inversiones y minería y sostuvo que el país atraviesa una oportunidad histórica para transformar sus recursos naturales en desarrollo económico.

“Argentina tiene enormes recursos y durante mucho tiempo no pudo aprovecharlos por cuestiones ideológicas. Nosotros venimos a demostrar que la minería genera trabajo, desarrollo y oportunidades para los argentinos”, señaló.

Karina Milei también remarcó que los principales proyectos presentados dentro del RIGI corresponden a minería y energía, y reafirmó el compromiso del Ejecutivo nacional con el crecimiento del sector.

“La minería no es mala. Durante muchos años solo se habló de sus aspectos negativos y no de todo lo que puede aportar como motor productivo del país. Queremos que cada provincia pueda convertirse en una potencia productiva”, sostuvo.