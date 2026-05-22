Cumbre del PRO en Mendoza: Macri consolida el despliegue territorial del partido de cara al escenario electoral

El PRO acelera su reorganización interna y busca marcar la cancha en la agenda nacional. Con el expresidente Mauricio Macri a la cabeza, el partido fundacional de Juntos por el Cambio intensifica su presencia en el interior del país con la mirada puesta en el mediano plazo, combinando el respaldo parlamentario al oficialismo con una marcada diferenciación política.

Tras haber advertido recientemente que “acompañar el cambio no es aplaudir todo” y de señalar públicamente las dificultades de gestión del presidente Javier Milei —a quien definió como un mandatario con visión de “profeta” pero con “poco entusiasmo por la implementación”—, Macri desembarca este viernes en Mendoza. La agenda en la provincia incluye un masivo acto partidario y una posterior reunión institucional con el gobernador Alfredo Cornejo.

El evento central tendrá lugar a partir de las 18horas bajo la consigna “El Próximo Paso”, un ciclo federal que ya tuvo réplicas en Parque Norte (CABA) y Resistencia (Chaco). La dinámica de la jornada estará articulada en tres paneles temáticos que juegan con las siglas del partido:

Panel “P” (Principios): Enfocado en rescatar la identidad fundacional, los valores y la génesis del espacio político.

Panel “R” (Realidad): Un espacio de debate sobre la coyuntura económica y social del país, analizada desde la experiencia técnica de los cuadros que pasaron por la gestión pública.

Panel “O” (Oportunidad): El bloque netamente político de la jornada, que analizará el escenario de cara al futuro. La apertura estará a cargo de Gabriel Pradines (titular del PRO mendocino), acompañado por referentes de San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja.

El cierre y los discursos principales de la jornada estarán a cargo del propio Mauricio Macri y del secretario general del partido, Fernando de Andreis.

El encuentro Mendoza servirá también como caja de resonancia para las distintas alas orgánicas de la fuerza. En paralelo al acto central, se anunciará el relanzamiento de la Escuela Nacional de Dirigentes del PRO —coordinada por la abogada Jimena de la Torre— y se realizarán mesas de trabajo específicas de PRO Mujeres y de la Juventud PRO.

Entre los expositores de los paneles técnicos y regionales se destacan: