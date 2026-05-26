Cumbre clave en Rosada: Milei alinea a su tropa para frenar las internas y blindar la agenda legislativa

Con el objetivo de disipar los ruidos internos que sacudieron al Gabinete en las últimas semanas, el presidente Javier Milei encabezará este martes, a partir de las 11, un encuentro estratégico de la mesa política oficialista en la Casa Rosada.

La convocatoria, motorizada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, busca reordenar las filas libertarias y unificar criterios tras una serie de cortocircuitos que afectaron la gestión.

La cita reviste una fuerte carga política, ya que incluye a todos los actores del espacio. Entre los asistentes más observados estará Patricia Bullrich, actual senadora y jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, cuya relación con el núcleo duro de Balcarce 50 experimentó un enfriamiento reciente.

Los tres ejes del encuentro: Congreso, Reformas y 2025

El temario de la reunión estará marcado por la necesidad del Gobierno de recuperar la iniciativa política. Según confiaron fuentes oficiales, la prioridad absoluta es aceitar los canales de comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación para afrontar el segundo semestre.

Se buscará diseñar una estrategia de articulación sólida con los bloques dialoguistas y aliados para blindar las próximas reformas.

En carpeta asoman los proyectos recientemente anunciados por la Vocería Presidencial, que incluyen regulaciones sobre el lobby, normativas contra la ludopatía, cambios en la ley de etiquetado frontal y el lanzamiento del denominado “Súper RIGI” (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).

Bajo la batuta de Karina Milei y Martín Menem, se repasará la expansión del sello de La Libertad Avanza (LLA) en las provincias con la mira puesta en los próximos comicios.

El oficialismo necesita dejar atrás las turbulencias generadas por las denuncias contra Manuel Adorni y las tensiones cruzadas entre el sector alineado con Santiago Caputo y la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”.

La lupa sobre Bullrich y la “foto de unidad”

La presencia de la exministra de Seguridad acaparará las miradas. Las distancias quedaron expuestas incluso durante las ceremonias del 25 de Mayo, donde a Bullrich se la vio visiblemente apartada del resto del Gabinete durante la tradicional caminata hacia la Catedral metropolitana. Sin embargo, desde el entorno de la senadora bajaron el tono y confirmaron que asistirá a cada llamado del Ejecutivo, mientras que en Presidencia ratificaron su centralidad en las mesas de coordinación.

La apuesta de la gestión Milei es consolidar la foto de cohesión que comenzó a gestarse el lunes durante el Tedeum. En la Casa Rosada saben que transmitir orden interno es vital para afrontar los desafíos económicos y parlamentarios que se avecinan.

Muestra de ese intento de distensión fueron los gestos de complicidad y las charlas relajadas que compartieron Santiago Caputo y Martín Menem durante el trayecto de regreso a Balcarce 50 tras los actos patrios. En ese mismo recorrido, Karina Milei aprovechó para interactuar con los militantes apostados en las vallas, a quienes les dedicó un breve pero directo mensaje de agradecimiento: “Gracias por aguantar”.