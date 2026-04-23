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CULTURA MENDOZA

Cultura: los recomendados para este fin de semana

La Subsecretaría de Cultura invita a participar desde el jueves 23 al domingo 26 de abril de una gran agenda.

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza presentó una nueva agenda de actividades para disfrutar durante los próximos días, con propuestas que incluyen teatro, música, literatura, artes visuales y celebraciones vendimiales en distintos puntos de la provincia.

Las iniciativas se desarrollarán principalmente en espacios culturales, con una programación pensada para públicos diversos y con alternativas tanto gratuitas como aranceladas.

Jueves 23

Viernes 24

Sábado 25

Domingo 26

ETIQUETAS:

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Cultura: los recomendados para este fin de semana

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