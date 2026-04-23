Cultura: los recomendados para este fin de semana

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza presentó una nueva agenda de actividades para disfrutar durante los próximos días, con propuestas que incluyen teatro, música, literatura, artes visuales y celebraciones vendimiales en distintos puntos de la provincia.
Las iniciativas se desarrollarán principalmente en espacios culturales, con una programación pensada para públicos diversos y con alternativas tanto gratuitas como aranceladas.
Jueves 23
- Música. Raivan Pérez vuelve al Independencia — www.entradaweb.com
Viernes 24
- Teatro. Hizo falta tanta agua — www.entradasweb.com.ar
- Sinergia. Encuentro de danza — www.entradaweb.com
- Música. Jazz Because e invitados de lujo — www.entradaweb.com
Sábado 25
- Fiesta Retro — www.entradaweb.com
- Música. Mensajes de la tierra. Sandra Amaya – Zequech — www.entradaweb.com
Domingo 26
- Agustín Saitta presenta “Precuela” — www.entradaweb.com.ar
- Sueña pandora, sueña — www.entradaweb.com
- Noche de la danza — www.entradaweb.com