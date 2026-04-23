Cultura: los recomendados para este fin de semana

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza presentó una nueva agenda de actividades para disfrutar durante los próximos días, con propuestas que incluyen teatro, música, literatura, artes visuales y celebraciones vendimiales en distintos puntos de la provincia.

Las iniciativas se desarrollarán principalmente en espacios culturales, con una programación pensada para públicos diversos y con alternativas tanto gratuitas como aranceladas.

Jueves 23

Música. Raivan Pérez vuelve al Independencia — www.entradaweb.com

Viernes 24

Teatro. Hizo falta tanta agua — www.entradasweb.com.ar

Sinergia. Encuentro de danza — www.entradaweb.com

Música. Jazz Because e invitados de lujo — www.entradaweb.com

Sábado 25

Fiesta Retro — www.entradaweb.com

Música. Mensajes de la tierra. Sandra Amaya – Zequech — www.entradaweb.com

Domingo 26