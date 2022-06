La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió este martes dictamen de mayoría sobre un proyecto de ley, aprobado por el Senado, que asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos, en el ámbito público, privado y de la seguridad social, así como el acompañamiento a sus familias.

La comisión, que preside el diputado del Frente de Todos (FdT) Carlos Heller, reunió la firma de los 36 diputados presentes en torno al proyecto, por lo que la iniciativa quedó en condiciones de ser debatida por el plenario de la Cámara.

El proyecto «Antigrieta»

Por el Frente de Todos, el diputado Daniel Gollan destacó que «se trata de un proyecto que sale con el aval de todos los presentes, que se lo puede denominar ‘antigrieta’ porque salió con el aval de todos los bloques sin modificaciones».

«Esta iniciativa viene a dar respuesta a lo que podría ser una situación de vacancia dentro de la salud, y que se extiende incluso a escala mundial. Mediante esta herramienta se busca cómo dar solución a aquellos pacientes, generalmente por alguna enfermedad muy invalidante para la calidad de vida, para él y para todo su entorno familiar, que no tenían una respuesta adecuada, integral e interdisciplinaria», añadió.

Detalles del proyecto

Para Gollan, «se empiezan a dar respuestas desde el Estado, que después quedan cortas de acuerdo a las necesidades; y la idea es dar una solución integral, interdisciplinaria, no solo en lo médico o en los medicamentos, sino también a nivel psíquico, social, espiritual, para la persona y su entorno familiar, por lo difícil que es para una persona saber que no tiene mayor expectativa de vida y lo que ello genera para su entorno, porque no es solo el tratamiento paliativo del dolor, que es uno de sus principales objetivos».

«En el país podemos tener una mejor respuesta que la que estamos teniendo, el tema es ver qué calidad de respuesta estamos teniendo, formar un registro, tener datos, porque, sin ellos, obviamente, esto no se puede gestionar correctamente. Por eso se impulsa esta ley, para hacerlo progresivamente», aseveró.

Por último, Gollan dijo que «en Argentina tenemos 62.000 fallecidos por año, por cáncer, y por año unas 130.000 personas adquieren algún tipo de cáncer, que se puede decir que es la primer causa que lleva a la necesidad de cuidados paliativos».

En nombre de Juntos por el Cambio, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace, señaló: «es un proyecto que viene con altísimo grado de consenso, con 70 votos sobre 72 integrantes del Senado, elaborado en base a proyecto de iniciativas de distintos espacios políticos».

«Está dentro de los derechos del paciente en el Programa Médico Obligatorio, y acá lo que se hace es especificar todo lo que tiene que ver con cuidados paliativos, en cuanto a ampliación y alcance, algo que define claramente», completó.

El proyecto, que ya había recibido dictamen en la comisión de Salud, busca desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona, que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes que padecen enfermedades amenazantes y/o limitantes para la vida.

Fuente: Agencia de noticias Télam