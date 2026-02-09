Cuidadores de Adultos Mayores: avanza la iniciativa de una diputada de San Carlos

La comisión de Desarrollo Social, que preside Stella Huczak (PRO), votó despacho favorable al proyecto de Ley autoría de María Eugenia De Marchi (UCR), que consiste en establecer un Registro Público de Cuidadores de Adultos Mayores para regular y supervisar las actividades de quienes brindan atención a este grupo etario.

El proyecto presentado por la legisladora que integra el sector que lideraba Luis Petri, tiene como principal punto establecer “la creación de un Registro de Cuidadores de Adultos Mayores en la Provincia de Mendoza, con el fin de regular y supervisar las actividades de los profesionales que brindan cuidados a este grupo etario”.

A su vez, define como cuidador de adultos mayores a toda persona que preste servicios de atención y asistencia a mayores de 65 años en situación de dependencia o vulnerabilidad, ya sea de forma remunerada o voluntaria.

Para la inscripción, los cuidadores deberán cumplir con requisitos como poseer una certificación de capacitación en cuidado de adultos mayores, expedida por instituciones reconocidas por el Ministerio de Salud de la Provincia, y presentar un certificado de antecedentes penales actualizado.

Asimismo, el proyecto contempla la realización de campañas de difusión y sensibilización sobre la importancia de contar con cuidadores debidamente registrados y capacitados. La autoridad competente tendrá la facultad de realizar inspecciones periódicas y establecer sanciones por incumplimiento.

Para analizar la propuesta, la comisión convocó a la diputada María Eugenia De Marchi, quien sostuvo que “se le han hecho simplificaciones al proyecto. Uno de los puntos relevantes es que no buscamos que se genere responsabilidad a la autoridad de aplicación respecto de la relación laboral que se establezca entre los privados”.

Asimismo, remarcó la legisladora que el registro será “voluntario” y que se acordó que la legislación anteriormente aprobada (cuidadores polivalentes, etcétera) se incorpore a la nómina de leyes incluidas en la iniciativa “Ley Hojarasca” que está compuesta por legislación que resulta añosa o inviable por estar superados sus objetivos propuestos.

A la vez, en la mesa remarcaron que debe quedar claro que “no se genera una relación laboral con el Ejecutivo”, y ponderaron que este proyecto redundará en “garantizar mayor claridad. Estamos buscando mejorar garantías, no limitar voluntad de trabajo”.

Finalmente, indicaron los legisladores que desde la Dirección de Adultos Mayores se están realizando capacitaciones a quienes ejercen la actividad en cada departamento de la provincia. “Quieren ser lo más abarcativos posibles y son perfeccionamientos específicos para el cuidado de adultos mayores”, subrayaron.

En otro orden, y antes de finalizar el encuentro, desde la comisión entienden que tienen una serie de expedientes relacionados con el tema de transporte, por lo que gestionarán la posibilidad de reunirse con funcionarios de la cartera para profundizar en cada uno de ellos; o bien, enviarles los expedientes con el pedido de opinión sobre sus alcances.