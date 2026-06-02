Cuestionaron a la Cancillería argentina por su postura sobre los mendocinos detenidos en Libia

La situación de los mendocinos Paula Giménez y Lucas Aguilera, detenidos en Libia desde el 24 de mayo tras participar de una caravana internacional con destino a Gaza, sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que la organización periodística NODAL cuestionara públicamente el comunicado emitido por la Cancillería argentina sobre el caso.

Desde el medio latinoamericano, donde ambos se desempeñan como directores de investigación, manifestaron su rechazo al contenido y al tono del documento oficial. En particular, objetaron que la misión haya sido definida como de “supuesto carácter humanitario” y que se calificara la actuación de los activistas como “imprudente y temeraria”. Para la organización, esas expresiones representan una estigmatización institucional que podría agravar la situación de los argentinos privados de su libertad.

La entidad también expresó preocupación por la falta de información oficial sobre el estado de salud y las condiciones de detención de ambos mendocinos. Según indicaron, familiares y allegados tomaron conocimiento del comunicado a través de las redes sociales y no por canales diplomáticos directos. Además, remarcaron que aún no existe una prueba de vida pública, directa y verificable de Giménez y Aguilera.

En ese contexto, NODAL pidió al Estado argentino que refuerce las gestiones diplomáticas y garantice la asistencia consular necesaria para lograr la liberación de ambos ciudadanos. La organización sostuvo que los periodistas formaban parte de una misión civil internacional integrada por representantes de unos 30 países con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a Palestina y reclamó que se confirme oficialmente su paradero, se restablezca el contacto con sus familias y se avance en su regreso al país.