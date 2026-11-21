Franja Morada cuestionó una resolución de la rectora Adriana García que establece pagos extraordinarios para cuatro integrantes del Rectorado, entre ellos su esposo y dos familiares.

La conducción de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), encabezada por la rectora Adriana García, quedó en el centro de una controversia por el otorgamiento de adicionales salariales a funcionarios jerárquicos. La Resolución Rectoral 3527/2026 establece pagos por $7,7 millones mensuales, que alcanzan los $30,8 millones entre septiembre y diciembre, para cuatro integrantes del equipo de gestión. La denuncia fue impulsada por Franja Morada, agrupación universitaria vinculada al radicalismo, que cuestionó tanto los montos como los vínculos familiares entre algunos de los beneficiarios.

LLEGÓ PAPÁ NOEL 🎅



‼️Mientras desde el Rectorado de la @UNCUYO se hacen los empáticos por la lucha del presupuesto universitario, los documentos internos muestran otra realidad: sobresueldos millonarios, cargos acumulados y nombramientos familiares 🧵 pic.twitter.com/WNzu4lGmCF — Mauro (@Mauro_Bourguet) November 20, 2026

Según el documento, los adicionales corresponden al concepto de “Carácter Crítico de la Función” y fueron distribuidos de la siguiente manera: Adolfo Omar Cueto, secretario General y esposo de la rectora, recibirá $3 millones mensuales; Pablo Sebastián De Simone, de Vinculación Tecnológica, $2,5 millones; Nicolás Sanfilippo Sánchez, secretario de Gestión Económica y de Servicios, $1,7 millones; y Alejandro Darío Sanfilippo, docente y tío de Nicolás, $500.000. Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el secretario de Gestión Económica habría firmado la misma resolución que le concede el adicional a él y a un familiar.

La polémica también sumó pronunciamientos de referentes radicales. Mercedes Haadid, presidenta de la Federación Universitaria de Cuyo, cuestionó que los fondos se destinen a funcionarios cercanos a la rectora, mientras que Mauro Bourguet, secretario general de Franja Morada Mendoza, criticó los pagos en medio del reclamo de las universidades públicas por mayor financiamiento nacional. Por su parte, el senador provincial Eduardo Martín puso en duda la necesidad de los adicionales y señaló que los beneficiarios ya cuentan con cargos y remuneraciones dentro de la institución. Los cuestionamientos también alcanzaron otros nombramientos que, según la agrupación, involucran vínculos de parentesco en áreas de Deportes y Coordinación Legal y Técnica.

Franja Morada exigió la derogación de la resolución, la revisión de los pagos y una explicación pública sobre los criterios utilizados para seleccionar a los beneficiarios. Además, adelantó que llevará un proyecto al Consejo Superior de la UNCuyo para establecer reglas que prevengan el favoritismo por vínculos familiares, limiten los adicionales discrecionales para funcionarios de gestión y garanticen criterios de transparencia en todas las administraciones. La iniciativa busca que las decisiones salariales y las designaciones de autoridades universitarias estén sujetas a mayores controles institucionales.