Cuenta regresiva para el aniversario de la Arístides: shows destacados y cortes de tránsito

La Ciudad de Mendoza ya comenzó la cuenta regresiva para celebrar un nuevo aniversario de la avenida Arístides Villanueva, uno de los lugares más elegidos por mendocinos y turistas para salir a comer, tomar algo y disfrutar de la noche.

Para el festejo se organizará una gran propuesta con música en vivo, DJs y artistas que se presentarán en dos escenarios ubicados a lo largo de la avenida. La idea es que quienes asistan puedan recorrer la Arístides y disfrutar de distintos estilos musicales durante toda la jornada.

Una de las novedades de esta edición es que los escenarios estarán ubicados de manera invertida con respecto a años anteriores. Con este cambio, se busca que el público pueda circular mejor por la zona y vivir una experiencia distinta durante el evento.

Durante el festejo también participarán los bares y restaurantes del lugar, que acompañarán la celebración con sus propuestas gastronómicas habituales para quienes quieran comer o tomar algo mientras disfrutan de la música.

Foto: cortesía prensa Cultura Mendoza

Como en cada edición, la avenida se convertirá en peatonal para que las personas puedan moverse con tranquilidad. Habrá preventores, personal de tránsito y equipos de seguridad trabajando en la zona para que todo se desarrolle con normalidad.

Además, se dispondrán ambulancias, sanitarios y puestos de hidratación para asistir al público durante el evento.

Cortes de tránsito

Debido al armado de los escenarios y al desarrollo del festejo, habrá cortes de tránsito en distintos sectores de la avenida Arístides Villanueva y en algunas calles cercanas.

Entre los cruces afectados se encuentran puntos como Rodríguez, Olascoaga, Paso de los Andes y Huarpes, entre otros. Durante el evento, la avenida permanecerá cerrada a los vehículos para que el público pueda circular caminando.

Desde la organización recomiendan ir con tiempo, usar transporte público o servicios de movilidad y planificar el traslado para evitar complicaciones.