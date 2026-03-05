Search
transito
MENDOZA CIUDAD

Cuenta regresiva para el aniversario de la Arístides: shows destacados y cortes de tránsito

La Ciudad de Mendoza se prepara para celebrar un nuevo aniversario de la avenida Arístides Villanueva con música en vivo en dos escenarios.

La Ciudad de Mendoza ya comenzó la cuenta regresiva para celebrar un nuevo aniversario de la avenida Arístides Villanueva, uno de los lugares más elegidos por mendocinos y turistas para salir a comer, tomar algo y disfrutar de la noche.

Para el festejo se organizará una gran propuesta con música en vivo, DJs y artistas que se presentarán en dos escenarios ubicados a lo largo de la avenida. La idea es que quienes asistan puedan recorrer la Arístides y disfrutar de distintos estilos musicales durante toda la jornada.

Una de las novedades de esta edición es que los escenarios estarán ubicados de manera invertida con respecto a años anteriores. Con este cambio, se busca que el público pueda circular mejor por la zona y vivir una experiencia distinta durante el evento.

Durante el festejo también participarán los bares y restaurantes del lugar, que acompañarán la celebración con sus propuestas gastronómicas habituales para quienes quieran comer o tomar algo mientras disfrutan de la música.

Foto: cortesía prensa Cultura Mendoza

Como en cada edición, la avenida se convertirá en peatonal para que las personas puedan moverse con tranquilidad. Habrá preventores, personal de tránsito y equipos de seguridad trabajando en la zona para que todo se desarrolle con normalidad.

Además, se dispondrán ambulancias, sanitarios y puestos de hidratación para asistir al público durante el evento.

Cortes de tránsito

Debido al armado de los escenarios y al desarrollo del festejo, habrá cortes de tránsito en distintos sectores de la avenida Arístides Villanueva y en algunas calles cercanas.

Entre los cruces afectados se encuentran puntos como Rodríguez, Olascoaga, Paso de los Andes y Huarpes, entre otros. Durante el evento, la avenida permanecerá cerrada a los vehículos para que el público pueda circular caminando.

Desde la organización recomiendan ir con tiempo, usar transporte público o servicios de movilidad y planificar el traslado para evitar complicaciones.

