Cuenta regresiva: con artistas top, se confirmaron las fechas de la Fiesta de la Tradición en San Carlos

La cuenta regresiva para la Fiesta Provincial de la Tradición ya comenzó: este miércoles, la Municipalidad de San Carlos dio a conocer la programación de la edición 2026, que tendrá tres noches de actividades y combinará la Vendimia Departamental con espectáculos musicales.

Dos figuras nacionales estarán entre los principales atractivos de la celebración. El anuncio oficial despejó la incógnita sobre los artistas que llegarán al departamento y confirmó el cronograma para el primer fin de semana de noviembre.

Finalmente se dilucidó que los artistas de calibre nacional que engalanarán la Fiesta Provincial de la Tradición serán Karina “la Princesita” y el Chaqueño Palavecino, tal como había anticipado Diario NDI.

La propuesta comenzará el viernes 6, continuará durante el sábado 7 y finalizará el domingo 8 de noviembre. La programación reunirá música popular, folclore y artistas mendocinos y locales.

La Municipalidad presentó la fiesta como un encuentro dedicado a la música, la cultura y las raíces del departamento. Además de las figuras nacionales anunciadas para el sábado y el domingo, la programación contempla la participación de artistas locales.

El cronograma completo de la Fiesta Provincial de la Tradición

Viernes 6 de noviembre: Vendimia Departamental

La primera jornada tendrá como protagonista a la Vendimia Departamental, que dará inicio al calendario provincial de celebraciones vendimiales. Será el punto de partida de tres días de actividades en San Carlos.

Sábado 7 de noviembre: Karina, La Princesita

La cumbia llegará de la mano de Karina, conocida popularmente como La Princesita. La cantante se presentará con sus grandes éxitos en una noche pensada para cantar y bailar, según informó el municipio.

Domingo 8 de noviembre: el Chaqueño Palavecino

El cierre tendrá como figura central al Chaqueño Palavecino, uno de los referentes del folclore argentino. Su presentación pondrá el acento en la música tradicional, en sintonía con la identidad de la celebración.

Quién es la nueva Flor de la Tradición

La tradicional elección se realizó en la Plaza José Hernández de la Villa Cabecera y reunió a las candidatas, flores de mandatos cumplidos, agrupaciones y centros tradicionalistas y público en general, dando inicio a la previa de la Fiesta Provincial de la Tradición.

La elección se realizó mediante la suma de los puntos obtenidos en cada una de las instancias. Con un total de 480 puntos, la nueva Flor de la Tradición fue Rodríguez Simon Lara Milagros, representante de Centro Tradicionalista El Fortin. Por su parte, con 464 puntos, Moreno Lourdes Alma, representante del Centro Tradicionalista Paso de las Carretas, fue elegida como nueva Flor Clavel del Aire.