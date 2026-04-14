CUD: todos los beneficios y asignaciones que podés tramitar en ANSES en abril

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) continúa siendo una herramienta clave para acceder a distintos beneficios y asignaciones que gestiona ANSES. En abril de 2026, estos programas se mantienen vigentes con montos actualizados y alcanzan a miles de personas en todo el país.

Entre las principales prestaciones se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH) para personas con discapacidad, que supera los $445.000 mensuales, sin límite de edad y con requisitos específicos de acreditación.

También se incluyen las Asignaciones Familiares dentro del Sistema Único (SUAF), que contemplan pagos por hijo con discapacidad, prenatal y ayuda escolar anual, con montos que varían según el nivel de ingresos del grupo familiar.

El CUD habilita, además, el acceso a Pensiones No Contributivas por invalidez, destinadas a personas que no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse. En abril, estos haberes se actualizan en línea con el incremento general del sistema previsional.

Otro de los beneficios disponibles es la cobertura médica integral a través del sistema público y obras sociales, junto con el acceso a medicamentos gratuitos y tratamientos específicos vinculados a la discapacidad.

A su vez, quienes cuentan con el certificado pueden acceder a programas complementarios como la Tarjeta Alimentar, asignaciones por embarazo y otras prestaciones sociales que buscan garantizar ingresos mínimos y acompañamiento estatal.

El acceso a estos beneficios depende del cumplimiento de requisitos socioeconómicos y de la validación del CUD vigente. Además, ANSES mantiene actualizaciones periódicas en los montos, que en abril registran un incremento cercano al 2,9% en línea con la movilidad establecida por ley.