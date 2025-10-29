CUD: las afecciones que reconoce el Certificado Único de Discapacidad

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y gratuito que acredita la condición de persona con discapacidad en Argentina. Su importancia radica en que habilita el acceso a prestaciones médicas, asistenciales, cupos laborales y otros derechos sociales, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades para quienes lo poseen.

¿Qué personas se consideran con discapacidad?

Según la información oficial del gobierno, se considera persona con discapacidad a aquella que presenta alguna deficiencia motriz, sensorial, intelectual o mental que le impide participar en igualdad de condiciones en la sociedad. Estas barreras pueden afectar la movilidad, la comunicación, el aprendizaje o la participación en actividades cotidianas.

¿Para qué sirve el CUD?

Con el CUD se puede acceder a distintos beneficios, entre los cuales figuran:

Cobertura completa del sistema de prestaciones médicas y rehabilitadoras: tratamientos, prótesis, apoyos educativos, entre otros.

Transporte público gratuito: trenes, subtes, colectivos y micros de corta, media y larga distancia.

Uso del Símbolo Internacional de Acceso: que permite libre tránsito y facilidades para estacionamiento.

Asignaciones familiares para personas con discapacidad.

Exención de algunas tasas municipales y beneficios para la compra de automotores.

¿Cómo tramitar el CUD?

El trámite para obtener el certificado incluye varios pasos:

Reunir la documentación necesaria: certificados médicos, informes de profesionales, estudios recientes (con antigüedad máxima de seis meses), DNI y recibos de sueldo o comprobantes de ingresos. Solicitar turno en la Junta Evaluadora correspondiente al domicilio del interesado. Presentarse en la junta: la evaluación es realizada por un equipo interdisciplinario. Recibir el CUD y la cartilla de derechos: el certificado tiene validez nacional y es una prestación gratuita.

En caso de extravío del CUD, se debe realizar una denuncia policial y solicitar un nuevo certificado ante la Junta Evaluadora. Cabe destacar que no es necesario tramitar otro certificado al mudarse de provincia.