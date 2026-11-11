CUD: cómo tramitar el permiso de libre estacionamiento

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) permite acceder a diferentes beneficios vinculados con la salud, el transporte y la movilidad en todo el país. Sin embargo, uno de los aspectos que todavía genera dudas es el permiso necesario para estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad.

Tener el CUD vigente es un requisito fundamental, pero no alcanza por sí solo para acceder al libre estacionamiento. Para eso, es necesario tramitar el Símbolo Internacional de Acceso, una identificación digital que habilita el uso de los espacios especialmente señalizados y permite acceder a las condiciones de estacionamiento previstas por la normativa.

El trámite es gratuito y se realiza a través de la plataforma Mi Argentina. Una vez aprobado, el símbolo puede mostrarse desde el celular o imprimirse para colocarlo en el vehículo.

Cómo tramitar el permiso de estacionamiento

Para obtener el Símbolo Internacional de Acceso es necesario contar con un CUD vigente y tener una cuenta en Mi Argentina con identidad validada.

El procedimiento se realiza de la siguiente manera:

Ingresar a la aplicación o página web de Mi Argentina. Acceder a la sección “Mis Trámites”. Seleccionar la opción “Solicitar Símbolo Internacional de Acceso”. Completar el formulario con los datos del Certificado Único de Discapacidad y la patente del vehículo. Una vez aprobado, ingresar a “Mis Documentos” para descargar el símbolo digital.

Una aclaración importante es que el permiso no queda limitado a un único automóvil de propiedad de la persona con discapacidad. También puede utilizarse en vehículos de terceros en los que se traslade el titular, siempre que se declare la patente correspondiente y se respeten las condiciones de uso.

Qué beneficios ofrece el CUD

Además de facilitar la movilidad, el Certificado Único de Discapacidad permite acceder a distintos derechos establecidos por la legislación nacional.

Entre los principales beneficios se encuentran: