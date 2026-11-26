Con la proximidad de las vacaciones de verano, muchas familias comienzan a organizar sus viajes y a consultar cuáles son los beneficios disponibles para trasladarse dentro del país. Entre ellos, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) permite acceder a pasajes gratuitos en servicios de transporte de larga distancia de jurisdicción nacional.

Sin embargo, para que otra persona pueda viajar sin abonar un boleto, existe una condición fundamental: el certificado debe indicar expresamente que el titular necesita contar con un acompañante durante el traslado.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) establece que la gratuidad alcanza a una segunda persona únicamente cuando esa necesidad está reconocida en el CUD. Por lo tanto, no todas las personas que tienen el certificado pueden solicitar automáticamente dos pasajes gratuitos.

Qué requisito debe cumplir el acompañante para viajar gratis

El punto principal es revisar si el Certificado Único de Discapacidad contempla la necesidad de viajar con acompañante. Esta información figura tanto en el documento físico como en su versión digital, disponible en la aplicación Mi Argentina.

Cuando el certificado incluye esta indicación, el beneficio permite que tanto la persona titular como quien la acompaña viajen gratuitamente en los micros de larga distancia alcanzados por la normativa nacional. En cambio, si el documento no especifica esa necesidad, el segundo pasaje no queda incluido automáticamente dentro de la gratuidad.

Cómo solicitar los dos pasajes gratuitos

La gestión puede realizarse a través del Sistema de Solicitud de Pasajes de la CNRT. Para completar la reserva, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sistema de reservas de la CNRT. Cargar los datos personales del titular del CUD. Seleccionar el lugar de origen, destino y fecha del viaje. Marcar la opción “dos pasajes”, siempre que el certificado contemple la necesidad de acompañamiento. Elegir el servicio y completar los datos del acompañante, incluyendo nombre, apellido, tipo y número de documento.

Una vez confirmada la operación, la empresa debe enviar los dos boletos al correo electrónico informado durante la solicitud. De esta manera, no es necesario retirarlos personalmente en una boletería.

También existe la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial, presentando la documentación correspondiente y con una anticipación mínima de 48 horas.

Qué documentación hay que llevar al momento de viajar

Para abordar el micro, la persona titular del beneficio debe presentar su DNI, el Certificado Único de Discapacidad vigente y el pasaje correspondiente.

La CNRT acepta tanto el CUD en formato físico como su versión digital disponible en Mi Argentina. Por su parte, el acompañante deberá llevar su documento de identidad y el boleto emitido a su nombre.

En caso de que surjan inconvenientes con la entrega de los pasajes o la empresa no reconozca el beneficio, se pueden realizar consultas y reclamos ante la CNRT a través de la línea gratuita 0800-333-0300.