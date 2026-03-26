CUD 2026: quiénes deben renovarlo y quiénes no

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) sigue siendo clave para acceder a derechos y prestaciones en todo el país. En 2026, sin embargo, no todos los beneficiarios están obligados a renovarlo, ya que continúan vigentes algunas prórrogas y excepciones.

Por un lado, quienes tenían el certificado con vencimiento durante 2025 no deben hacer ningún trámite inmediato. Esos CUD fueron prorrogados automáticamente y mantienen su validez hasta la misma fecha, pero en 2026.

En cambio, hay casos en los que sí corresponde iniciar la renovación cuanto antes. Esto incluye a quienes tienen certificados vencidos antes de 2025, por ejemplo, de 2022, 2023 o 2024, ya que no están alcanzados por la extensión y podrían perder los beneficios si no actualizan la documentación.

También deben renovarlo quienes tengan un CUD que vence durante 2026, ya que en esos casos no hay prórroga y el trámite debe realizarse con anticipación para evitar interrupciones en la cobertura.

A su vez, existe un grupo que directamente no necesita renovarlo. Se trata de personas que acceden al CUD sin vencimiento, como quienes tienen discapacidades permanentes con estabilidad comprobada, mayores de 60 años con condiciones que no cambiaron en el tiempo o quienes requieren equipamiento vital de forma continua.

El objetivo de estas medidas es evitar demoras en el sistema y garantizar que los beneficiarios mantengan el acceso a prestaciones como cobertura médica total, transporte gratuito y asignaciones, sin interrupciones.