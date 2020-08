La Lic. en Economía Elena Alonso, Asesora Financiera CRITERIA AN SA- GRUPO BRODA, explicó como es posible «cubrirse del aumento del dólar«. La opción muestra como invertir en pesos y con liquidez.

Los inversores se enfrentan hoy a la decisión de qué hacer con sus ahorros, como bien sabemos, invertir en pesos hoy en nuestro país no está siendo fácil, porque no hay muchas opciones disponibles. Esto se debe a la incertidumbre que existe y a las malas experiencias de reperfilamientos y lo que actualmente estamos viviendo como es el arreglo de la deuda internacional y el canje al que tienen que enfrentar hoy los inversores porque el Gobierno necesita postergar vencimientos por un tema de caja y falta de dólares, y por el aumento del gasto público.

Siempre hay opciones para invertir en pesos

A pesar de todo lo que está ocurriendo, siempre hay opciones de inversiones disponibles, más rentables que las tradicionales de los bancos, y con más liquidez. El tema es por ejemplo un inversor que tiene un saldo en pesos que quiere tener una renta, pero tiene temor de que si el tipo de cambio aumenta quede descalzado cuando haga el retiro de la inversión, y no tiene posibilidad en el mercado formal de adquirir dólar o la inversión no es de largo plazo, por lo que queda muy expuestos a la diferencia entre la compra y la venta de esos dólares.

La mejor opción que tiene esta persona o empresa es invertir en un fondo dólar linked, el mismo está compuesto por una cartera de bonos públicos y privados, que busca obtener la apreciación del capital a través de la inversión en activos ligados a la evolución del dólar oficial. Es decir, son títulos en pesos pero que están atados al valor del tipo de cambio, otorgan una tasa de interés y a la vez si el dólar oficial aumenta, obtengo un incremento en el patrimonio que coloque en el mismo.

Con liquidez en 48 horas

Hay varias ventajas de invertir en un fondo de inversión aparte de la que he mencionado de los “dólar linked”. La liquidez es de 48 horas en todos los fondos, es decir coloco la inversión y si necesito la misma, no tengo que esperar como lo tengo que hacer en el plazo fijo. Otro de los puntos importantes a tener en cuenta es que un grupo de especialistas analiza diariamente el mercado y hacen los cambios necesarios para seguir el objetivo de inversión, y el inversor no necesita ser experto porque el conocimiento lo delega en la administración de ese fondo.

Además de adquirir los mismos a través del banco, existe una mejor opción que son los agentes que actúan como Agentes Colocadores de Fondos y a través de los mismos puedo incluso diversificar en diferentes fondos sin pagar un costo aparte y verlos en la misma plataforma, y a su vez tener asesoramiento de los que más convienen. También es importante destacar que las transferencias desde y hacia los fondos están exentas del impuesto a los débitos y créditos.

El mercado de capitales posee muchas alternativas interesantes, y como siempre recalco, lo importante es estar informado, y encontrar el asesor que me haga llegar estas herramientas.

Lic. en Economía Elena Alonso

Asesora Financiera CRITERIA AN SA- GRUPO BRODA