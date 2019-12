Cuatro puntos en los que la minería beneficiaría a Mendoza

El Gobierno de Mendoza informó cuatro puntos a tener en cuenta a la hora de evaluar los beneficios de la actividad minera en la provincia.

→ La nueva ley 7722 habilita el desarrollo minero en aquellos lugares en donde se desarrolla la minería sin colocar en riesgo ni al ambiente ni a las comunidades.

→ Permite a la minería usar químicos que tenía prohibidos, pero que sin embargo eran ampliamente utilizados por otros sectores. Por ejemplo el cianuro es ampliamente utilizado para la fabricación de plásticos, metales e incluso en la industria alimenticia y la fabricación de medicamentos etc.

Situación similar con el ácido sulfúrico que también es ampliamente utilizado en muchas fábricas de la provincia incluyendo bodegas, para limpieza de sus tanques.

Para la minería, todos estos químicos tienen rigurosos estándares internacionales de transporte, uso y disposición, mucho más rigurosos que cualquier otra industria.

→ La nueva ley 7722 exige rigurosos estudios ambientales antes de habilitar un proyecto en donde son consultados todas las instituciones científicas de la provincia, incluyendo a Irrigación, al IANIGLA (glaciares), y universidades. Si estos estudios muestran que el impacto ambiental del emprendimiento no es compatible con la naturaleza del lugar, el proyecto no se aprueba y por ende no se realiza.

→ También se tiene previsto crear un Fondo de Compensación Hídrica, que permitirá financiar obras para mejorar la utilización del agua en todo la provincia. Hoy mas del 50% del agua de la provincia se pierde por falta de infraestructura. Con las obras adecuadas se podría mejorar esto poniendo a disposición más y mejor calidad de agua para todas las actividades productivas de la provincia, incluyendo el consumo humano, el sector agrícola ganadero, las industrias y también la minería.

