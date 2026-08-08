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Cuatro personas fueron detenidas tras allanamientos por estupefacientes en el Valle de Uco

Los procedimientos se realizaron en Tupungato y Tunuyán y permitieron secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

La Policía de Mendoza concretó una serie de procedimientos contra el narcomenudeo que permitieron desarticular distintos puntos de venta de estupefacientes en dos departamentos y poner a cuatro personas a disposición de la Justicia Federal.

En el Valle de Uco, efectivos del Departamento de Lucha contra el Narcotráfico realizaron tres allanamientos simultáneos en el marco de una investigación coordinada con la Fiscalía Federal Mendoza. Las medidas se llevaron adelante en Cordón del Plata, Tupungato, y en el Loteo Danti, en Tunuyán.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron cocaína fraccionada y lista para su comercialización; marihuana en forma de flores y picadura; balanzas de precisión; $570.800 en efectivo; teléfonos celulares; elementos utilizados para el corte, fraccionamiento y distribución de estupefacientes y documentación de interés para la causa.

Como resultado de las medidas, cuatro personas quedaron a disposición de la Justicia Federal por su presunta vinculación con las maniobras investigadas en infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. Se trata de tres hombres de 44, 23 y 30 años, y una mujer de 30 años.

De acuerdo con las tareas realizadas durante la investigación, los sospechosos estarían vinculados entre sí y habrían utilizado los domicilios allanados para desarrollar actividades relacionadas con la comercialización de estupefacientes. Además, según consta en la investigación, registrarían antecedentes por distintos ilícitos contra las personas, la propiedad y por infracciones a la Ley de Estupefacientes.

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