Cuatro mujeres se perdieron en un cerro de Mendoza y el operativo de rescate tuvo un final inesperado

Un operativo de rescate se desplegó en el Cerro Nahuel, en Luján de Cuyo, luego de que cuatro mujeres quedaran varadas mientras intentaban descender por la montaña. La alerta ingresó a través de una llamada al 911, cuando una de ellas advirtió que no podían continuar por sus propios medios.

En una primera instancia, efectivos policiales de la jurisdicción realizaron un rastrillaje en la zona (sin resultados positivos), lo que obligó a reforzar el operativo. Ante la complejidad del terreno, se dio intervención a la Unidad de Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña, que cuenta con personal capacitado para este tipo de situaciones.

Con las coordenadas aportadas por las propias excursionistas (clave para orientar la búsqueda), los rescatistas lograron ubicarlas en un sector de difícil acceso y con condiciones adversas, lo que había impedido su descenso seguro.

Una vez en el lugar, el equipo procedió a asistirlas y acompañarlas durante el descenso (priorizando su integridad en un entorno de baja visibilidad y geografía compleja). El trabajo coordinado permitió evitar que la situación escalara a un escenario de mayor riesgo.

Finalmente, el operativo concluyó sin mayores complicaciones: las cuatro mujeres fueron rescatadas sin lesiones y pudieron descender de manera segura, bajo la supervisión del personal especializado.