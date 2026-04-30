Cuatro listas se disputan la “caja” de la UNCuyo

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) atraviesa la etapa decisiva de su calendario electoral. El próximo 9 de junio, estudiantes, docentes, egresados y personal de apoyo académico acudirán a las urnas para definir la nueva conducción del Rectorado. La elecciones, que renovará los cargos de rector y vicerrector, se desarrolla en un contexto atravesado por disputas internas, reposicionamientos políticos y debates sobre el rumbo de la educación pública.

El escenario quedó configurado con cuatro fórmulas que expresan distintas miradas sobre la gestión universitaria y el vínculo de la institución con el contexto político provincial y nacional.

El oficialismo buscará retener el control con la lista “Sumar UNCuyo”, encabezada por Gabriel Fidel, actual vicerrector y dirigente con amplia trayectoria en la función pública. Fidel cuenta con el respaldo de varios sectores y de la Franja Morada.

En su recorrido se destacan cargos como ministro de Gobierno durante la gestión de Julio Cobos, representante de Mendoza en el directorio de YPF, presidente de ProMendoza y parlamentario del Mercosur. En el ámbito académico, se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

La fórmula oficialista se completa con María Flavia Filippini, actual decana de la Facultad de Ciencias Agrarias. La candidatura tomó forma luego de que la rectora Esther Sánchez decidiera no competir por la reelección, en un contexto de tensiones dentro del espacio de conducción.

En la vereda opositora, una de las propuestas con mayor volumen político es “Trayectoria y renovación”, liderada por Ismael Farrando. El exdecano de la Facultad de Derecho (2014-2022) cuenta con experiencia en la gestión universitaria y formó parte del equipo del exrector Daniel Pizzi, donde ocupó áreas clave como Relaciones Institucionales, Asuntos Legales, Administración y Planificación.

Lo acompaña Jimena Estrella, actual secretaria de Desarrollo Económico del municipio de Las Heras, doctora en Economía y Política Agraria y docente universitaria. Su perfil combina experiencia en gestión pública local con antecedentes en el Rectorado.

El peronismo universitario, nucleado en el espacio Encuentro Plural, vuelve a impulsar la candidatura de Adriana García, quien en 2022 estuvo cerca de ingresar al balotaje. García fue decana de la Facultad de Filosofía y Letras y directora del Colegio Universitario Central, y cuenta con respaldo de sectores justicialistas. En esta oportunidad, estará acompañada por Ana Sisti, actual decana de la Facultad de Educación.

La cuarta lista, “Proyecto Universidad Abierta”, representa una alternativa de centroizquierda con anclaje en sectores académicos y políticos no alineados con las principales estructuras partidarias. La fórmula está integrada por Javier Ozollo y Fernanda Bernabé, esta última con vínculos con espacios como Libres del Sur y trayectoria en gestión universitaria.

Con este panorama, la UNCuyo se encamina a una elección clave que no solo definirá nombres propios, sino también el modelo de universidad que se proyecta hacia los próximos años, en medio de un escenario nacional que reconfigura el financiamiento y el rol de las instituciones públicas.