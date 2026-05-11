Cuatro jóvenes sancarlinos compiten por entrar a importantes campeonatos de boxeo

En el reciente campeonato sureño, varios representantes del departamento de San Carlos se destacaron con grandes actuaciones y avanzaron en instancias clave del circuito amateur argentino de boxeo. Una noticia que enorgullece a toda la región.

Por un lado, Rodrigo Bastías y Alexander Griffone lograron la clasificación a una nueva etapa rumbo al Nacional Argentino. Ambos volverán a competir el próximo 25 de mayo en Malargüe, donde buscarán asegurar su lugar en el campeonato nacional masculino.

Por otra parte, en la rama femenina, Candela Resentera, de 15 años, tuvo una destacada presentación al imponerse ante una representante de Río Negro, reafirmando el gran presente del boxeo femenino de San Carlos.

Otra de las peleas sobresalientes de la jornada fue la de Celeste Carmona, quien enfrentó a una rival rionegrina en un combate muy parejo que finalizó en empate. Desde el entorno local resaltaron el nivel mostrado por la joven boxeadora y no descartan un nuevo cruce en futuros torneos provinciales o nacionales.

Desde el cuerpo técnico destacaron el crecimiento sostenido de los deportistas y la experiencia que vienen acumulando en escenarios cada vez más competitivos.

La actividad continuará el próximo viernes, cuando varios jóvenes sancarlinos participen de un nuevo festival boxístico en Maipú, representando nuevamente al departamento sobre el ring.