Search
Instagram Facebook Twitter
2 - 2026-05-11T111247.768
constancia

Cuatro jóvenes sancarlinos compiten por entrar a importantes campeonatos de boxeo

El boxeo sancarlino continúa creciendo y sumando protagonismo en competencias de nivel regional.

En el reciente campeonato sureño, varios representantes del departamento de San Carlos se destacaron con grandes actuaciones y avanzaron en instancias clave del circuito amateur argentino de boxeo. Una noticia que enorgullece a toda la región.

Por un lado, Rodrigo Bastías y Alexander Griffone lograron la clasificación a una nueva etapa rumbo al Nacional Argentino. Ambos volverán a competir el próximo 25 de mayo en Malargüe, donde buscarán asegurar su lugar en el campeonato nacional masculino.

Por otra parte, en la rama femenina, Candela Resentera, de 15 años, tuvo una destacada presentación al imponerse ante una representante de Río Negro, reafirmando el gran presente del boxeo femenino de San Carlos.

Otra de las peleas sobresalientes de la jornada fue la de Celeste Carmona, quien enfrentó a una rival rionegrina en un combate muy parejo que finalizó en empate. Desde el entorno local resaltaron el nivel mostrado por la joven boxeadora y no descartan un nuevo cruce en futuros torneos provinciales o nacionales.

Desde el cuerpo técnico destacaron el crecimiento sostenido de los deportistas y la experiencia que vienen acumulando en escenarios cada vez más competitivos.

La actividad continuará el próximo viernes, cuando varios jóvenes sancarlinos participen de un nuevo festival boxístico en Maipú, representando nuevamente al departamento sobre el ring.

ETIQUETAS:

competenciaBoxeocampeonatosan carlos

+ Noticias

educación

Tunuyán entregó las Becas de Transporte: más de 300 estudiantes fueron beneficiados

Por: Redacción NDI

constancia

Cuatro jóvenes sancarlinos compiten por entrar a importantes campeonatos de boxeo

Por: Redacción NDI

IRREGULARIDADES

Crece el escándalo en Andis: el Gobierno detectó compras con sobreprecios de hasta 4.239%

Por: Redacción NDI

INFRAGANTI

Tunuyán: robó 80 kilos de nueces en una finca y terminó detenido

Por: Redacción NDI

investigación

San Carlos: delincuentes rompieron la puerta y robaron en una casa de finca

Por: Redacción NDI

CRECE LA ILUSIÓN

Un mendocino sueña con la Copa del Mundo: Scaloni dio la prelista para el Mundial 2026

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter