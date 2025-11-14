Cuatro jóvenes fueron detenidos por viajar con un arma de fuego por el centro de Tunuyán

En la madrugada de este viernes, pasadas las 5, cuatro personas fueron detenidas en el departamento de Tunuyán. Las mismas fueron encontradas entre el bajada del Barrio Obreros Municipales y Albergue Municipal en el Barrio Güemes.

Según informaron las autoridades, efectivos de los Cuerpos Especiales fueron alertados por una situación sospechosa. Por lo que se acercaron a identificar los ocupantes de un Volkswagen Polo Classic, donde encontraron a dos hombres de 23 y 24 años y a dos mujeres de 25 y 23 años.

Al momento de bajarlos e identificarlos, los efectivos llevaron a cabo una requisa en el interior del vehículo y se encontraron con un arma de fuego tipo pistola sin número de fábrica y con cargador colocado. Por lo que todos los presentes fueron detenidos.

En cuanto al arma quedó en manos de la Policía Científica para ser puesta bajo pericias.