Cuatro hombres fueron detenidos por robar manzanas en Tupungato

Los sujetos llevaban varias bolsas de manzanas en el auto cuando fueron detenidos por los efectivos policiales

En la madrugada de este viernes, cerca de las 4, personal de la Comisaría 20 intervino en un hecho delictivo en el barrio El Progreso dentro del departamento de Tupungato.

Según informaron, personal de la Unidad Especial de Patrullaje estaba haciendo controles por dicho barrio, cuando observaron un vehículo Fiat Duna que intentó darse a la fuga al ver a los efectivos policiales.

Ante esto se formó una persecución, pero momentos más tarde lograron interceptarlo. En ese momento se hizo una revisión del vehículo y encontraron que llevaban siete bolsas con manzanas, casi de 50 kilos cada una, las cuales no pudieron explicar de donde salieron.

Ante esto, la Policía detuvo a los 4 tripulantes de 19, 20, 32 y 38 años, además de que se secuestró la carga que llevaban.

