Cuarentena, la oportunidad para no escapar de uno mismo

Por Ana Paula Coronel

Llevamos más de 4 semanas de cuarentena ¿qué otra receta rápida podemos recrear para ocupar nuestro tiempo? ¿Cuántas series nuevas que mirar hay? ¿Será que aplaudiremos otra vez a las nueve? O ¿Vamos a romper la cuarentena con tal de no estar solos con nosotros mismos?

Si usted busca en internet “¿Cómo ser más productivo en cuarentena?” Van a aparecerle más de 100 artículos que le hablen sobre aumentar habilidades cognitivas, bajar de peso, cursos online de lo que desee, se va a encontrar con frases como “Si esta cuarentena no sales con un libro leído, una habilidad nueva, un negocio nuevo y más conocimiento que antes nunca te falto tiempo, solo disciplina” y ¿qué pasa con esta presión social de productividad? ¿Por qué no se alienta a la gente a conocerse a sí mismo? ¿Por qué queremos hacer una vida normal en una situación que no es normal? La respuesta, seguimos escapando de nosotros mismos.

Parte de la sociedad está muy irritable, otra está en hiperactividad, algunos filosofan y otros mueren en sus cuartos porque ya no hay más excusas, hay que encontrarse con uno mismo. El resguardo que se encontraba en la rutina ya no existe, no hay escape de nuestra mente, en algún momento nos vamos a ver obligados a enfrentarnos con nuestros pensamientos y emociones, la pregunta importante ¿Sabemos lidiar con ellos? Para muchos la respuesta es no.

Nuestro resguardo de la realidad emocional es la rutina, ¿qué pasa cuando ya no está? Nos estamos viendo desnudos ante la realidad de nuestra incertidumbre sobre el avance de la pandemia.

Algunos se están hiperinformando y produciendo un estado de pánico en ellos mismos y en su entorno social, otros nos llevan al positivismo tóxico que deja de lado la prudencia y se enfoca en vibras y chacras sanadoras, por su parte otros se han encerrado en sí mismos cayendo en depresión al no encontrar ni siquiera un porque para resguardar su propia vida, y quienes tienen la dicha de tener Fe son quienes mejor se encuentran, para ellos no es necesario buscar una respuesta, ya la tienen.

¿A qué voy exponiendo esto? Como sociedad, nos estamos dando cuenta, eso espero, de la importancia de la salud emocional, cuán importante es conocernos a nosotros mismos, saber manejar nuestros sentimientos y las relaciones interpersonales de manera sana, lidiar con la convivencia familiar, expresarnos constantemente y sin lastimar, practicar el ser realístas,etc.

La cuarentena aumentó en un 40% el intento de suicidios, también la falta de empleo y dinero aumenta la agresividad y violencia intrafamiliar, no es de saber privado como ha aumentado el egoísmo a nivel social, sin ir más lejos en muchos lugares no hay abastecimiento de alcohol porque hay personas que se llevan en gran cantidad y dejan a otras sin nada. Nuestra comunidad estaba caracterizada por la amabilidad y hoy atacados por la paranoia ni saludamos.



Algunos que no saben cómo lidiar con la frustración se descargan insultando al gobierno o autoridades de salud y policiales o en otros casos desestimando el peligro del virus, estamos enfermos pero no solo por el virus, si no porque no somos inteligentes emocionalmente, no nos conocemos, no nos enseñaron como lidiar con nosotros mismos, y al no saberlo desistimos de ello, vamos buscando refugios en diferentes cosas, hobbies, productividad, ejercicio, comida, parejas y demás.

Pero hay que poner un stop a todas estas cosas y tomarnos el tiempo de estudiarnos, repensarnos, reconstruirnos si es necesario, escribir lo que nos molesta y sincerarnos con nosotros mismos.

¿Quiénes somos? Y ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para lograrlo?, te invito a que te hagas esas preguntas, que busques ayuda profesional si lo consideras necesario, no te presiones a lograr objetivos que no desees y busca ser inteligente emocionalmente.



