Una estrella más

Cuántos títulos tiene ahora Independiente Rivadavia

La Lepra logró llevarse la Copa Argentina, su primer título en primera división y suma una nueva estrella en su historia.

En el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, Independiente Rivadavia se impuso 5-3 en los penales ante Argentinos Juniors tras empatar 2 a 2 en tiempo reglamentario y se consagró campeón de la Copa Argentina 2025. La Lepra sumó el primer título de Primera División de su historia.

El conjunto mendocino se metió en la historia grande del fútbol argentino, ya que dio la vuelta olímpica por primera vez en su historia en Primera División. El conjunto dirigido por Alfredo Berti jugará la Copa Libertadores 2026 y tendrá su primera participación en competencias internacionales.

Anteriormente, en el ascenso obtuvo seis preseas en el ascenso, desglosados en tres Torneos Regionales, dos títulos de la tercera categoría y uno de la Primera Nacional en 2023. Cabe destacar que la Lepra es el máximo dominador de la Liga Mendocina, en la que dio la vuelta 25 veces entre 1924 y 2010, además de la obtención de 17 copas provinciales.

Todos los títulos de Independiente Rivadavia en su historia

  • 15/08/1968 – Campeón Torneo Regional
  • 22/06/1980 – Campeón Torneo Regional
  • 06/12/1982 – Campeón Torneo Regional
  • 27/06/1999 – Campeón Torneo Argentino A
  • 05/07/2007 – Campeón Torneo Argentino A
  • 29/10/2023 – Campeón Primera Nacional
  • 05/11/2025 – Campeón Copa Argentina

