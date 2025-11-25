Search
Cuántos millones en multa tendrá que pagar el concejal que manejaba borracho por la Arístides

Martín Antolín, edil del Partido Libertario, fue sancionado tras ser detenido manejando ebrio en un control policial en la Ciudad de Mendoza.

El concejal del Partido Libertario, Martín Antolín, quedó en el centro de la polémica luego de ser multado con $3.906.000 por conducir en estado de ebriedad durante un control realizado en la intersección de Arístides y Belgrano, en plena Ciudad de Mendoza. El edil, representante del Concejo Deliberante de San Rafael, se presentó ante el juez contravencional Guillermo Lorca, reconoció los hechos y aceptó la sanción a través de un proceso abreviado.

Además de la multa equivalente a 9.300 UF por haber superado 1 gramo de alcohol en sangre, Antolín recibió una inhabilitación de 365 días para conducir y deberá completar tres meses de tratamiento para evitar reincidencias, junto con actividades comunitarias junto a la organización Estrella Amarilla, dedicada a la concientización vial.

El caso escaló rápidamente en el plano político. Apenas se hizo público que el concejal había sido detenido manejando su BMW en estado de ebriedad, el Partido Libertario emitió un pedido formal para que Antolín renuncie a su banca e inició un proceso interno para desafiliarlo. El dirigente quedó así acorralado por su propio espacio político, que busca despegarse del episodio.

A esto se sumó el bloque de Cambia Mendoza en el Concejo Deliberante de San Rafael —integrado por Romina Giordano, Romina Giraudo, Adriana Napolitano, Adrián Reche y Leonardo Yapur— que también reclamó su renuncia. En un comunicado, los ediles calificaron la situación como “un hecho gravísimo y una falla ética inadmisible en un funcionario público”, remarcando la responsabilidad ejemplar que debe asumir quien ocupa un cargo electivo.

El episodio trajo a la memoria el caso de Miqueas Burgoas, concejal radical de Guaymallén, quien también fue sorprendido manejando alcoholizado y sin licencia. A diferencia de Burgoas —que logró sostener su banca tras la desestimación de un proceso de remoción—, la presión sobre Antolín crece rápidamente, aunque hasta el momento no se presentó ningún pedido formal de destitución en el Concejo Deliberante de San Rafael.

