Cuántos impuestos al año pagan los argentinos

Un reciente estudio elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) revela la abrumadora carga de tributos que recae sobre los argentinos. El informe, titulado “Vademécum tributario argentino de personas humanas 2025”, buscó cuantificar la cantidad de impuestos, tasas y contribuciones que un ciudadano común abona anualmente, concluyendo que un residente promedio paga entre 21 y 46 tributos diferentes, según señala diario MDZ.

El IARAF segmentó el análisis en tres perfiles de consumo representativos para dimensionar la cantidad de obligaciones fiscales.

Perfil 1: Consumo Básico

Las personas pertenecientes al primer grupo, con una canasta de consumo básica, afrontan al menos 21 impuestos distintos al año. Esta canasta incluyó diez ítems esenciales y de servicios: alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, telefonía celular, agua, electricidad, gas, internet, servicios de streaming y el uso de la tarjeta de crédito.

Perfil 2: Agregando Bienes y Propiedades

El segundo perfil, que incorpora un consumo más amplio y la tenencia de bienes, asciende a un mínimo de 36 tributos diferentes. A los componentes de consumo anteriores se les añadió la asistencia a eventos de entretenimiento (cine y recitales), la adquisición de un electrodoméstico y la compra de moneda extranjera para ahorro. La mayor diferencia en este grupo se da por la tenencia de una casa y un automóvil, que por sí solos suman 6 de los 8 tributos adicionales.

Perfil 3: Mayores Ingresos y Consumo de Lujo

El grupo de mayor poder adquisitivo, que contempla 19 componentes de consumo, puede llegar a pagar al menos 46 tributos distintos. A los ítems previos se le suman gastos más elevados como un pasaje de avión nacional, la reserva de una habitación de hotel, el consumo en restaurantes, un viaje al extranjero y la compra de un automóvil 0km.

El informe destaca que el gran salto en la cantidad de impuestos en este tercer perfil se explica a nivel nacional, siendo la compra de pasajes de avión (nacional e internacional) y la adquisición del vehículo nuevo los ítems que más contribuyen, aportando 8 de los 10 tributos que lo diferencian del perfil 2.

Cabe mencionar que la simulación de 2025 muestra una leve baja respecto a 2024, cuando el perfil 3 pagaba al menos 50 tributos, descendiendo a 49 en 2025 debido a la eliminación del impuesto PAIS.

El Caso del Tabaco

El estudio del IARAF puntualizó un dato adicional sobre el consumo de tabaco. En el caso de las personas que consumen tabaco o sus derivados, la cifra de tributos se incrementa en tres. De esta manera, una persona fumadora del perfil 1 puede pagar al menos 24 tributos, una del perfil 2 un mínimo de 39, y el perfil 3, un total de 49 tributos diversos en el año.

Los Impuestos de mayor impacto

El análisis tributario de IARAF también identificó los impuestos de mayor incidencia y recaudación:

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el único que afecta todos los consumos definidos en los tres perfiles y es el de mayor incidencia general.

Le siguen el Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) y la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), que tienen una incidencia similar en los tres segmentos. La recaudación combinada de estos tres tributos (IVA, IIBB y TISH) equivale al 40% de la recaudación tributaria consolidada de Argentina, según el estudio.

El documento concluyó que, si bien una gran parte de la recaudación se concentra en solo diez tributos, la existencia de un entramado tan complejo, con decenas de obligaciones, genera una “complejidad excesiva” que acarrea altos costos de administración para todos los actores económicos, incluido el propio fisco.