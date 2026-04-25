Cuánto tiempo podría durar la sesión de diputados en la qué hablará Adorni

Mientras la Justicia cerca al jefe de Gabinete,Manuel Adorni, con permanentes novedades en la investigación por enriquecimiento ilícito, el presidente Javier Milei confirmó que el próximo 29 de abril acompañará a su funcionario predilecto en la presentación que hará ante la Cámara de Diputados.

El nuevo respaldo del mandatario ocurre en el marco de una oposición que se prepara para recibir al exvocero con la intención de que no solo exponga acerca de sus extravagantes viajes al exterior y sus propiedades, sino que se refiera a temas sensibles de la gestión libertaria. La situación del PAMI, los jubilados, los discapacitados, el desempleo y el aumento de las tarifas de transporte serán los ejes principales que plantearan los boques opositores en una sesión que pretenden sea “mesurada” y “tenga seriedad”.

Según pudo saber Página/12, la oposición se prepara para interrogar al jefe de Gabinete en la próxima sesión informativa con una estrategia clara: “Hacer planteos contundentes sobre los temas más sensibles que padecen los argentinos”, sin que Adorni encuentre ninguna excusa para dejar el recinto.

Unión por la Patria planifica dos momentos; uno que estará determinado por las denuncias de corrupción que involucran al funcionario libertario, y otro, donde el funcionario nacional deba dar cuenta de la deficiente gestión. Seguramente quienes lleven la voz cantante sobre las causas de corrupción, no sean los peronistas más duros. En los próximos días, se avanzará en la coordinación con otros bloques para que sean estas bancadas quienes arremetan contra Adorni.

En este sentido, desde Unión por la Patria explicaron a este diario que ven con buenos ojos que sean los diputados denunciantes del ministro quienes expongan con potencia sobre los temas de corrupción. A su vez, tendrá otro desafío el arco opositor; que los ánimos en el recinto no se caldeen más de lo debido y que el funcionario preferido de Milei, encuentre en el griterío un motivo para dejar su exposición cómo alguna vez lo hizo su antecesor, Guillermo Francos.

En la sesión informativa, Adorni, además de estar acompañado por el Presidente, puede concurrir con otros ministros y secretarios, quienes también pueden hacer uso de la palabra a instancias del requerimiento del jefe de Gabinete.

Cómo se va a repartir el tiempo

En reunión entre el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y el secretario parlamentario, Adrián Pagan se definió conforme al reglamento de la Cámara, que luego de la hora de exposición de Adorni, las casi 4 horas estimadas se distribuirán entre los bloques de la siguiente manera:

50 minutos para los bloques menores.

12 minutos para Innovación Federal.

20 minutos para Fuerzas del Cambio.

68 minutos para Unión por la Patria

70 minutos para La Libertad Avanza.

Desde el oficialismo, ya adelantaron que no harán uso del tiempo que les corresponde, solo usarán unos pocos minutos, y tiene la intención de que la sesión informativa no dure más de seis horas.