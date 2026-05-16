Cuánto presupuesto destina Mendoza para sostener el transporte tras la quita de subsidios nacionales

La eliminación de los subsidios nacionales al transporte del interior volvió a poner presión sobre las provincias y Mendoza aparece entre las jurisdicciones que más recursos destinan para sostener el sistema público de pasajeros. Mientras el Gobierno de Javier Milei mantiene la quita del Fondo Compensador, las administraciones provinciales debieron incrementar su participación para evitar un deterioro del servicio y nuevos aumentos bruscos del boleto.

Según un relevamiento difundido por la Agencia Noticias Argentinas, Mendoza destina actualmente el 5,21% de su presupuesto provincial al sostenimiento del sistema Mendotran, uno de los porcentajes más altos del país.

La discusión por el financiamiento del transporte urbano volvió al centro de la escena luego de que Nación eliminara en enero de 2024 el Fondo Compensador para el interior, una medida que profundizó las diferencias entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las provincias.

Mendoza sostiene el sistema con fondos propios

En medio del ajuste nacional, Mendoza decidió sostener el funcionamiento del transporte público con una fuerte inyección de subsidios provinciales. De acuerdo con distintos informes publicados en los últimos meses, la Provincia destina alrededor de $800 millones diarios hábiles para mantener operativo el sistema y evitar mayores impactos en la tarifa.

Actualmente, el boleto urbano en Mendoza se mantiene en $1.400 gracias a ese esquema de subsidios provinciales, pese al incremento de costos operativos, combustibles y salarios del sector.

El sistema Mendotran incluye colectivos urbanos, servicios diferenciales y el Metrotranvía, una de las principales apuestas de movilidad del Gran Mendoza.

El interior reclama mayor equilibrio

La situación también abrió un nuevo frente político entre gobernadores e intendentes del interior y la Casa Rosada. Distintas provincias cuestionan que mientras se eliminaron los aportes nacionales para el transporte urbano fuera del AMBA, el área metropolitana continúa recibiendo asistencia estatal.

En ese contexto, Mendoza quedó entre las provincias que más esfuerzo presupuestario realizan para sostener la frecuencia de colectivos y evitar una crisis en el sistema.

El informe de Noticias Argentinas señala que Neuquén Capital destina más del 10% de su presupuesto al transporte, Córdoba Capital cerca del 6,9% y Mendoza el 5,21%, reflejando el peso creciente que tienen los subsidios locales tras el retiro de Nación.

Un sistema bajo presión

El sector del transporte público atraviesa además un contexto complejo por la suba del combustible, la caída de pasajeros y las discusiones salariales con la UTA. Empresas y cámaras del sector vienen advirtiendo sobre el deterioro financiero del sistema en varias provincias.

Pese a ese escenario, Mendoza logró mantener hasta ahora una relativa estabilidad operativa, apoyada en el fuerte respaldo económico provincial y en actualizaciones periódicas de los subsidios a las empresas prestadoras.