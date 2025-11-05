Cuánto necesitó una familia mendocina para no ser pobre en octubre

La canasta básica total (CBT) en Mendoza alcanzó en octubre los $1.856.000 mensuales, el valor que necesitó una familia tipo para no ser considerada pobre, según el último relevamiento de la consultora Evaluecon. El informe advierte que la cifra representa un aumento respecto de los $1.797.000 de septiembre, y confirma que el costo de vida continúa creciendo por encima de los ingresos familiares.

De acuerdo con el estudio, una familia mendocina necesitó $61.900 por día para vivir dignamente, lo que equivale a $15.470 diarios por persona. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que mide los requerimientos nutricionales mínimos— alcanzó los $10.850 diarios por grupo familiar, o $2.750 por persona, sólo para cubrir la alimentación.

El relevamiento también subraya que “el poder de compra de los salarios sigue siendo un tema crucial en la economía”, especialmente frente a los ajustes y reformas que planea el Gobierno nacional. En ese sentido, Evaluecon advirtió que no se esperan mejoras significativas antes del próximo año, debido a factores como la estacionalidad, el tipo de cambio y la reactivación económica desigual.

La CBT se calcula a partir del costo de la Canasta de Alimentos, a la que se agregan bienes y servicios no alimentarios —como vestimenta, transporte, educación o salud— mediante el llamado “Coeficiente de Engel”, que mide la relación entre los gastos en comida y los gastos totales de un hogar. En el caso de Evaluecon, además, la metodología se amplía para incluir servicios esenciales como el alquiler, configurando lo que denominan una “Canasta Básica Digna”, es decir, el monto necesario no sólo para sobrevivir, sino para vivir sin sentirse pobre.

El estudio tomó como referencia a una familia mendocina promedio, definida por el INDEC como el “Hogar 2”: un varón de 35 años, su pareja de 31 y dos hijos de 5 y 8 años. Los gastos estimados para este grupo familiar fueron los siguientes:

Alquiler: $695.000

$695.000 Impuestos y servicios: $105.000

$105.000 Alimentos y bebidas: $325.000 (incluyendo limpieza y tocador)

$325.000 (incluyendo limpieza y tocador) Indumentaria: $225.000

$225.000 Transporte: $240.000 (solo colectivos)

$240.000 (solo colectivos) Atención médica y salud: $122.000

$122.000 Educación: $59.000

$59.000 Gastos varios: $85.000

De esta forma, el informe vuelve a dejar en evidencia la creciente distancia entre los ingresos y el costo real de la vida en Mendoza. Mientras los salarios se ajustan con dificultad, el monto necesario para no caer en la pobreza ya roza los dos millones de pesos mensuales, una cifra que refleja la dura realidad económica que enfrentan miles de familias mendocinas.