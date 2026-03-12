¿Cuánto necesitó una familia mendocina en febrero para no caer en la línea de pobreza?

Una familia tipo mendocina -de cuatro integrantes- necesitó en febrero de 2026 ingresos de al menos $1.305.198 para no caer por debajo de la línea de pobreza en el Gran Mendoza, según informó este jueves la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).

Dicho número corresponde al valor de la Canasta Básica Total (CBT), indicador que incluye tanto alimentos como otros gastos esenciales del hogar, entre ellos transporte, vestimenta, salud, educación y servicios. Cabe destacar que este parámetro es el que se utiliza oficialmente para determinar el umbral de pobreza.

De acuerdo con el informe de la DEIE, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -la cual define la línea de indigencia– se ubicó en febrero en $546.108 para una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores.

En la comparación mensual, el costo de la CBT registró un incremento de aproximadamente $58.000 respecto de enero, cuando se había ubicado en $1.247.162. De esta manera, el ingreso mínimo necesario para que un hogar tipo no sea considerado pobre volvió a mostrar una suba en el segundo mes del año.

Los datos oficiales también muestran la evolución reciente del indicador en los últimos meses: en septiembre de 2025, la canasta se ubicaba en $1.064.293; en octubre pasó a $1.092.788; en noviembre alcanzó los $1.150.461; y en diciembre trepó a $1.180.843.

Ya en 2026, el valor continuó en ascenso: en enero llegó a $1.247.162 y en febrero alcanzó los $1.305.198. Así, en cinco meses el costo de la canasta básica para una familia tipo aumentó más de $240.000 en el Gran Mendoza.