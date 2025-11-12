¿Cuánto necesitó una familia de Mendoza para no ser pobre en octubre?

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) publicó este miércoles los nuevos valores correspondientes al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y a las Canastas Básicas Total y Alimentaria en la provincia de Mendoza, correspondientes a octubre de 2025.

De acuerdo con el relevamiento oficial, una familia tipo de cuatro personas necesitó $1.092.788,49 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), es decir, para no ser considerada pobre. En tanto, para no caer en la indigencia, el ingreso mínimo requerido fue de $447.864,14.

En el caso de una persona adulta sola, el informe determinó que el monto necesario para superar la línea de pobreza ascendió a $353.653,23, mientras que el umbral de indigencia se ubicó en $144.939,85.

Estos valores reflejan el impacto del incremento del 2,4% en la inflación de octubre, medido también por la DEIE para el Gran Mendoza, y marcan un nuevo aumento en el costo de vida en la provincia.

Qué mide la Canasta Básica

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) incluye los bienes esenciales para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos de una persona o familia, tomando en cuenta los hábitos de consumo de la población local. Los hogares cuyos ingresos son inferiores al valor de la CBA se consideran en situación de indigencia.

Entre los productos que integran esta canasta se encuentran pan, arroz, legumbres, frutas, verduras, carnes, huevos, leche, queso, azúcar, aceite y bebidas, entre otros alimentos de consumo básico.

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) amplía el cálculo al conjunto de bienes y servicios esenciales, como transporte, educación, salud, vestimenta y vivienda, que permiten a un hogar satisfacer sus necesidades no alimentarias. Aquellos hogares cuyos ingresos no alcanzan el valor de la CBT se consideran pobres.

El vínculo con la inflación

El dato sobre las canastas se complementa con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en octubre marcó una suba del 2,4% mensual. Este valor mantiene la tendencia de estabilidad observada en los últimos meses, pero continúa presionando sobre el costo de vida y los ingresos familiares.

El informe de la DEIE permite observar la estructura de consumo de los hogares locales y su vulnerabilidad ante variaciones de precios. En los últimos meses, los alimentos frescos y los servicios de vivienda fueron los rubros con mayor incidencia en la suba del costo total.