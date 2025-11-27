Search
Instagram Facebook Twitter
mineria-mza
Economía minera

Cuánto le cobrará Mendoza a las mineras

La Cámara de Diputados le dio media sanción al régimen de regalías mineras para Mendoza. Cuánto ingresa a la provincia.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de regalías mineras de Mendoza, que establece cuánto le cobrará a las empresas mineras el Estado mendocino. El proyecto es parte del paquete enviado por el Gobierno y tuvo modificaciones en el tratamiento en comisiones.

Según lo aprobado, el Estado mendocino le cobrará el 3% a valor boca de mina, pero podría subir al 5% de regalías según el proyecto, tomando ese margen de maniobra para establecer el canon. En el proyecto original no se ponía un porcentaje, pero sí fue agregado luego. La norma se adecua a la Ley Nacional 24196 de Inversiones Mineras.

La recaudación obtenida en concepto de regalías se dividirá entre la Provincia y los municipios que adhieran a la ley. Los recursos municipales podrán tener destino en obras públicas, infraestructura social, ambiental y productiva.

A su vez, una parte de la recaudación provincial se destinará al Fondo de Desarrollo Socioambiental. El debate fue breve y el proyecto se aprobó por amplia mayoría.

La norma, que aún requiere ratificación del Senado, prevé que “el monto de la regalía se determinará aplicando los porcentajes sobre el valor “boca mina”, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 24.196 y su decreto reglamentario”.

En cuanto a la alícuota, también se establece allí. “El importe de las regalías mineras se determinará por aplicación de la alícuota del tres por ciento (3%) sobre el valor de la materia definida”, dice. Pero se establece la movilidad como forma.

La recaudación de las regalías se distribuirá entre la Provincia y los municipios, en particular donde se ejecute el proyecto minero. El 88% de los recursos de regalías irá a Rentas Generales de la Provincia. El 15% de esa recaudación deberán ser afectados al “Fondo de Desarrollo Económico y Socioambiental”.

ETIQUETAS:

MendozamineríaCámara de Diputados de Mendoza

+ Noticias

Economía minera

Cuánto le cobrará Mendoza a las mineras

Por: Agustin Zamora

suprema corte

Giro inesperado en el caso Próvolo II: recusaron a los 3 jueces que deben decidir el futuro del fallo absolutorio

Por: Redacción NDI

Consejo sin acuerdo

El Gobierno mueve su ficha: qué pasará con el Salario Mínimo, Vital y Móvil tras el fracaso del Consejo

Por: María Orozco

Le soltó la mano

Sin nada más que perder, River le soltó la mano a la AFA

Por: Agustin Zamora

CONGRESO DE LA NACIÓN

Un diputado mendocino encabeza la presentación de un proyecto de ley para regular la eutanasia en Argentina

Por: Lucian Astudillo

PARA EL PERIODO 2027-2031

El Gobierno postuló al argentino Rafael Grossi para Secretario General de la ONU

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter