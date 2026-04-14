Cuánto dinero se necesita en Mendoza para no ser pobre

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza difundió los valores de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) correspondientes a marzo de 2026, en línea con la publicación de los datos de la inflación. Los datos reflejan cuánto necesita una familia tipo para no caer en la pobreza o la indigencia en la provincia.

En el tercer mes del año, una familia mendocina compuesta por dos adultos y dos menores necesitó $1.343.452,50 para cubrir la Canasta Básica Total y no caer en la pobreza. De ese modo, no ser considerada pobre. El indicador registró una suba mensual del 2,93%.

La línea de indigencia también subió

En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria —que mide el umbral de la indigencia— alcanzó los $566.857,60 en marzo. Este valor representa el costo mínimo para cubrir las necesidades nutricionales esenciales y tuvo un incremento del 3,80% respecto a febrero.

La evolución interanual en Mendoza

Al comparar con marzo de 2025, ambos indicadores muestran incrementos significativos. La CBT acumuló una suba del 35,36% interanual, mientras que la CBA creció 38,22% en el mismo período.

La comparación con los datos nacionales

A nivel país, los datos difundidos por el INDEC muestran una dinámica similar, aunque con valores más altos.

En marzo, una familia tipo necesitó $1.434.464 para no ser pobre en Argentina, tras un aumento mensual del 2,6%. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria nacional se ubicó en $658.011, con una suba del 2,2% en el mes.

En términos interanuales, la CBT nacional creció 30,4%, por debajo de la inflación general, mientras que la CBA aumentó 32,8%.

De esta manera, los datos evidencian que, si bien Mendoza presenta valores levemente inferiores al promedio nacional, la presión sobre los ingresos familiares continúa, con subas sostenidas en los costos básicos mes a mes.

La inflación de marzo

Este martes tanto el INDEC, a nivel nacional, como la DEIE, anivel provincial, dieron a conocer la inflación del mes de marzo.

En la provincia llegó al 3,6%, más de un punto por encima del índice de febrero dos décimas más alta que la nacional, que se ubicó en 3,4%