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Cuánto dinero se aseguró la Lepra con la convocatoria de Álex Arce

El delantero paraguayo fue confirmado por Gustavo Alfaro dentro de los 26 convocados de la Albirroja para el Mundial.

Lo que más esperaba Independiente Rivadavia, este lunes terminó de transformarse en una realidad efectiva. El director técnico de la Selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, oficializó la lista definitiva de 26 futbolistas convocados para disputar la Copa del Mundo 2026 y en ella figura el nombre de Alex Arce.

El atacante de Independiente Rivadavia se ganó su lugar a fuerza de goles y rendimientos consistentes, transformándose en una de las principales cartas de recambio ofensivo para el entrenador argentino que conduce los destinos de la Albirroja.

La confirmación no solo representa un hito histórico para la carrera del futbolista y para el prestigio de la institución mendocina, sino que también se traducirá en un fuerte impacto financiero para las arcas del club.

La Lepra se verá directamente beneficiada por el Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA. Este mecanismo otorga una compensación económica diaria a las instituciones por cada jornada que sus futbolistas permanezcan afectados a sus respectivos seleccionados durante la Copa.

De esta manera, cada día que Arce vista la indumentaria de su país equivaldrá a un ingreso directo en dólares que se estima que rondaría los 300 mil dólares.

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