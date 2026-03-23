Cuánto dinero recibirá la Lepra por cada ronda que pase en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia sacará un importante beneficio económico por disputar la Copa Libertadores 2026. Si bien ya es una ventaja en sí que pueda estar presente en el torneo continental, saldrán favorecido debido a que le podría ingresar una gran cantidad de dinero a sus arcas.

Por su parte, solo por jugar la fase de grupos, a la Lepra y a cualquier otro equipo se le entregarán 3 millones de dólares. Luego, también tendrán premios en las instancias finales, empezando por los octavos de final. En esta ronda van a poder recibir 1.250.000 y en los cuartos se aumentará ese monto a 1.700.000. Luego, las semifinales entregarán 2.300.000, mientras que el subcampeón será premiado con 7 millones.

A su vez, el campeón de la Libertadores terminará recibiendo 24 millones de dólares. Esa cifra se debe sumar al efectivo que viene recibiendo desde el comienzo del torneo y, en total, llegará a tener un dígito cercano a los 32 millones.

Independiente Rivadavia integrará el Grupo C

La Lepra ya tiene definido su camino en la Copa Libertadores, donde integrará el Grupo C junto a Fluminense, Bolívar de Bolivia y Deportivo La Guaira de Venezuela.