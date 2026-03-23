Search
Instagram Facebook Twitter
690cc092b6e87
Copa Libertadores

Cuánto dinero recibirá la Lepra por cada ronda que pase en la Copa Libertadores

La Conmebol confirmó los montos que entregará en cada etapa superada del torneo continental más importante.

Independiente Rivadavia sacará un importante beneficio económico por disputar la Copa Libertadores 2026. Si bien ya es una ventaja en sí que pueda estar presente en el torneo continental, saldrán favorecido debido a que le podría ingresar una gran cantidad de dinero a sus arcas.

Por su parte, solo por jugar la fase de grupos, a la Lepra y a cualquier otro equipo se le entregarán 3 millones de dólares. Luego, también tendrán premios en las instancias finales, empezando por los octavos de final. En esta ronda van a poder recibir 1.250.000 y en los cuartos se aumentará ese monto a 1.700.000. Luego, las semifinales entregarán 2.300.000, mientras que el subcampeón será premiado con 7 millones.

A su vez, el campeón de la Libertadores terminará recibiendo 24 millones de dólares. Esa cifra se debe sumar al efectivo que viene recibiendo desde el comienzo del torneo y, en total, llegará a tener un dígito cercano a los 32 millones.

Independiente Rivadavia integrará el Grupo C

La Lepra ya tiene definido su camino en la Copa Libertadores, donde integrará el Grupo C junto a Fluminense, Bolívar de Bolivia y Deportivo La Guaira de Venezuela.

  • Fecha 1: vs. Bolívar (Local) – Martes 7 de abril, 19:00 hs.
  • Fecha 2: vs. Fluminense (Visitante) – Martes 14 de abril, 21:30 hs en el Maracaná.
  • Fecha 3: vs. Deportivo La Guaira (Local) – Jueves 30 de abril, 19:00 hs.
  • Fecha 4: vs. Fluminense (Local) – Miércoles 6 de mayo, 21:30 hs.
  • Fecha 5: vs. Deportivo La Guaira (Visitante) – Jueves 21 de mayo, 19:00 hs.
  • Fecha 6: vs. Bolívar (Visitante) – Miércoles 27 de mayo, 21:30 hs. 

ETIQUETAS:

Indepediente RivadaviaCopa LibertadoresConmebol

+ Noticias

Copa Libertadores

Cuánto dinero recibirá la Lepra por cada ronda que pase en la Copa Libertadores

Por: Agustin Zamora

herramienta digital

Escrituras exprés en Mendoza: lanzaron un sistema digital que promete reducir semanas de trámite

Por: Redacción NDI

Claves para pagar menos

Se acerca el vencimiento del Impuesto Automotor: qué medios de pago recibe ATM

Por: María Orozco

EMOCIONANTE

Mendoza le rinde homenaje a Spinetta con un show especial en el Independencia

Por: Violeta Díaz Costa

Casa Rosada

Tras la polémica, Adorni reactiva su agenda con ministros y respaldo de Milei

Por: María Orozco

agenda cultural

Mujeres, historia y Mendoza: de qué se trata la propuesta en la Ciudad de Mendoza

Por: Ana San Martin
Instagram Facebook Twitter