Cuánto destinará el Gobierno para mantener la residencia oficial en el último trimestre

A través del decreto 2.187, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Gobierno autorizó fondos para el mantenimiento de la residencia oficial ubicada en La Puntilla.

De esta manera se otorgarán $18 millones adicionales al Fideicomiso de Administración para el Cuidado y Mantenimiento de la Residencia de Gobernación para cubrir los gastos del tercer trimestre de este año.

La medida busca atender los gastos de la manda fiduciaria durante el tercer trimestre del presente año, que comprenden la administración, el cuidado y el mantenimiento de la residencia oficial del gobernador.

Según se detalla en la gestión, este monto constituye un incremento al aporte de fondos oportunamente otorgados para asegurar la cobertura de los gastos operativos y de mantenimiento de la propiedad en el periodo mencionado.

El gasto será atendido por la Tesorería General de la Provincia. Este nuevo aporte se suma a las asignaciones previas que recibe el fideicomiso para el sostenimiento de la residencia oficial.