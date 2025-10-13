Cuánto cuesta llenar el changuito en Mendoza: el estudio que revela las provincias más caras del país

Aunque la inflación mostró una leve baja en los últimos meses, llenar el changuito del supermercado sigue siendo un dolor de cabeza para las familias mendocinas. Un relevamiento de la consultora Analytica reveló cuánto cuesta llenar el carrito en cada provincia y qué factores explican las marcadas diferencias en el país.

El estudio destaca que los precios varían según los factores estructurales de cada jurisdicción, más allá de la geografía: los salarios, la logística y los impuestos locales son las variables que más inciden en el costo final.

De acuerdo al relevamiento, Santa Cruz encabeza el ranking del changuito más caro, con un valor promedio de $783.769, seguida por otras provincias patagónicas como Chubut ($770.792), Río Negro ($758.956), Tierra del Fuego ($758.432) y Neuquén ($750.013).

En el otro extremo, las provincias con los precios más accesibles fueron Misiones ($724.005), Corrientes ($723.182) y Chaco ($721.772). Mendoza, aunque no figura entre los extremos, mantiene un costo intermedio que presiona con fuerza los bolsillos locales, especialmente ante la falta de actualización salarial en varios sectores.

El informe también registró aumentos nominales de hasta $27.602 en Neuquén, seguidos por San Luis (+$25.732) y Río Negro (+$23.561), mientras que los menores incrementos se dieron en Salta, Misiones y La Rioja, con subas inferiores a los $10.000.

La consultora subraya que el costo de vida regional y los salarios son claves para entender las desigualdades. En la Patagonia, por ejemplo, los ingresos del sector privado son más altos, lo que amortigua el impacto del changuito más caro del país. Pero en el NEA, aunque los precios son menores, el poder adquisitivo está profundamente deteriorado, ya que llenar el carrito representa casi el 30 % de dos sueldos promedio.

Dentro de la canasta básica, el aceite de girasol fue el producto más volátil, con subas de entre 4 % y 9 % en la mayoría de las provincias. También se destacaron aumentos en azúcar, con picos en La Pampa (+4,6 %) y Misiones (+8,6 %), mientras que en el Conurbano, Santa Cruz y Corrientes las subas fueron mucho más moderadas.

En tanto, las arvejas en conserva mostraron una leve estabilidad general, aunque en la Patagonia registraron incrementos de alrededor del 3 %.