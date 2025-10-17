Search
Cuánto costarán las entradas para Independiente Rivadavia vs. River por Copa Argentina

El equipo de Berti viajará a jugar contra River, pero la duda está en cuántos hinchas podrán acompañar por el precio de las entradas

El próximo viernes 24 de octubre, Independiente Rivadavia buscará tocar la gloria. Y es que, el conjunto mendocino jugará contra River Plate por la semifinal de la Copa Argentina, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.

Partido que genera mucha expectativa, pero a la vez incertidumbre. Ya que, la organización publicó el precio de las entradas y se tornó preocupante por lo altos que están los precios, dejando muchas dudas de si los hinchas viajarán a alentar.

Las mismas podrán ser conseguidas de dos formas: Independiente Rivadavia tendrá que comprar entradas físicas el miércoles 22 y jueves 23 de las 11 a las 18 en las boleterías sur del estadio Malvinas Argentinas, dentro del parque General San Martín de Mendoza.

Por otro lado, los hinchas de River deberán comprarlas mediante página web y solo estará destinada para los socios del club. Este viernes 17 de octubre después de las 14 tendrán que ingresar a RiverID y conseguir un código que les permitirá comprar en Deportick. Mientras que, los no socios deberán esperar al sábado 18 desde las 14 en el mismo sitio, aunque deberán esperar que haya disponibilidad.

Posteriormente, deberán canjearlas por entradas físicas en las boleterías norte del Mario Alberto Kempes durante las jornadas de miércoles 22 y jueves 23 de 11 a 18.

Precios de las entradas

  • Popular: $50000.
  • Platea Ardiles (Independiente Rivadavia y River): $85000.
  • Menores Popular (hasta 11 años): $40000.
  • Platea Gasparini (River): $70000.

