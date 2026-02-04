Cuánto costará renovar el nuevo DNI

Desde el pasado 1° de febrero, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) dio un giro en la documentación de identidad en Argentina. El objetivo principal es elevar los estándares de seguridad y cumplir con las normativas globales impuestas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), lo que facilita trámites y viajes al exterior.
Por ahora, si el DNI está en buen estado y no ha expirado no hay que cambiarlo. Sin embargo, hay un grupo que debe prestar especial atención:
- Emisiones de 2011: Aquellos adultos que renovaron su DNI hace 15 años deberán tramitar el nuevo ejemplar, ya que ese es el plazo máximo de validez para mayores de 14 años.
- Actualizaciones infantiles: Siguen siendo obligatorias entre los 5 y 8 años, y nuevamente al cumplir los 14.
Para obtener el nuevo formato, el proceso comienza de manera digital:
- Turno: Se gestiona a través de la app Mi Argentina o el sitio web oficial.
- Lugar: Se puede acudir a cualquier Registro Civil de la jurisdicción o a los centros propios del Renaper.
- Entrega: El documento llega directamente al domicilio declarado. Es fundamental guardar el comprobante de solicitud para rastrear el envío online y para que un mayor de 18 años pueda recibirlo.
El costo del trámite varía según la urgencia y el tipo de gestión. Aquí los valores principales:
|Tipo de Trámite
|Costo
|Recién nacidos y primer DNI
|Sin cargo
|Actualización obligatoria y ejemplar nuevo
|$7.500
|DNI Exprés
|$18.500
|DNI 24 Horas
|$29.500
|DNI al Instante
|$40.500
|Extranjeros (Primera identificación)
|$14.000
La rectificación de identidad de género es gratuita en su primera instancia.