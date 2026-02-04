Search
dni
Atención

Cuánto costará renovar el nuevo DNI

Si el DNI está en buen estado y no ha expirado no hay que cambiarlo.

Desde el pasado 1° de febrero, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) dio un giro en la documentación de identidad en Argentina. El objetivo principal es elevar los estándares de seguridad y cumplir con las normativas globales impuestas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), lo que facilita trámites y viajes al exterior.

Por ahora, si el DNI está en buen estado y no ha expirado no hay que cambiarlo. Sin embargo, hay un grupo que debe prestar especial atención:

  • Emisiones de 2011: Aquellos adultos que renovaron su DNI hace 15 años deberán tramitar el nuevo ejemplar, ya que ese es el plazo máximo de validez para mayores de 14 años.
  • Actualizaciones infantiles: Siguen siendo obligatorias entre los 5 y 8 años, y nuevamente al cumplir los 14.

Para obtener el nuevo formato, el proceso comienza de manera digital:

  1. Turno: Se gestiona a través de la app Mi Argentina o el sitio web oficial.
  2. Lugar: Se puede acudir a cualquier Registro Civil de la jurisdicción o a los centros propios del Renaper.
  3. Entrega: El documento llega directamente al domicilio declarado. Es fundamental guardar el comprobante de solicitud para rastrear el envío online y para que un mayor de 18 años pueda recibirlo.

El costo del trámite varía según la urgencia y el tipo de gestión. Aquí los valores principales:

Tipo de TrámiteCosto
Recién nacidos y primer DNISin cargo
Actualización obligatoria y ejemplar nuevo$7.500
DNI Exprés$18.500
DNI 24 Horas$29.500
DNI al Instante$40.500
Extranjeros (Primera identificación)$14.000

La rectificación de identidad de género es gratuita en su primera instancia.

Atención

