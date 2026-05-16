Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en junio con aumento, bono y aguinaldo

Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de mayo, ya quedaron definidos los montos que percibirán jubilados y pensionados durante junio, mes que llegará con aumento, bono extraordinario y el pago del medio aguinaldo.

El incremento previsto para junio será del 2,58%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril difundido por el INDEC. La actualización se aplicará bajo el esquema de movilidad vigente, que ajusta los haberes mensualmente según la inflación.

Con este ajuste, la jubilación mínima pasará a ubicarse en torno a los $391.218, mientras que el haber máximo ascenderá a aproximadamente $2.713.948. A esos valores se sumará el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, correspondiente al primer semestre del año.

Además, el Gobierno evalúa mantener el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. Aunque todavía resta la confirmación oficial, el refuerzo se viene pagando de manera consecutiva en los últimos meses como complemento para quienes cobran la mínima.

De concretarse ese adicional, quienes perciben la jubilación mínima podrían cobrar cerca de $656.000 en junio, teniendo en cuenta el haber actualizado, el bono y el medio aguinaldo. El cálculo incluye los descuentos habituales aplicados por PAMI.

En el caso de los jubilados que perciben el haber máximo, el ingreso total superaría los $3,8 millones al sumar el aguinaldo, aunque sin acceso al bono extraordinario, ya que ese beneficio está dirigido exclusivamente a los sectores de menores ingresos.