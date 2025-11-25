Search
PAGOS JUBILADOS

¿Cuánto cobrarán jubilados por la mínima con aguinaldo en diciembre?

ANSES oficializó los montos para diciembre de 2025, que incluyen el haber mínimo, el aguinaldo y un bono extraordinario.

ANSES confirmó los valores que cobrarán en diciembre los beneficiarios de haberes mínimos, junto con el segundo medio aguinaldo del año y un bono especial destinado a quienes tienen los ingresos previsionales más bajos.

Debido a la variación del índice de precios de octubre, se aplicó un incremento del 2,34% sobre las jubilaciones y pensiones. Este aumento se sumará al pago del aguinaldo y al bono extraordinario de $70.000, que se otorgará a quienes cumplan con las condiciones establecidas por el organismo.

Así quedan los montos oficiales:

  • Jubilación mínima: el total a cobrar en diciembre será de $581.319,38, compuesto por el haber mínimo de $340.879,59, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo.
  • Jubilación máxima: ascenderá a $3.440.695,38, sumando el haber máximo y el aguinaldo correspondiente.
  • PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor): con bono y aguinaldo, el monto alcanzará los $479.055,50.
  • Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: recibirán un total de $427.923,56.

El aguinaldo se abonará junto con el haber de diciembre según la fecha asignada a cada beneficiario por la terminación de su DNI.
El bono extraordinario de $70.000 se otorgará completo a quienes perciban la jubilación mínima. Para quienes cobran por encima de ese valor, el bono será proporcional hasta llegar a un tope de $410.879,59.

