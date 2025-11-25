¿Cuánto cobrarán jubilados por la mínima con aguinaldo en diciembre?

ANSES confirmó los valores que cobrarán en diciembre los beneficiarios de haberes mínimos, junto con el segundo medio aguinaldo del año y un bono especial destinado a quienes tienen los ingresos previsionales más bajos.

Debido a la variación del índice de precios de octubre, se aplicó un incremento del 2,34% sobre las jubilaciones y pensiones. Este aumento se sumará al pago del aguinaldo y al bono extraordinario de $70.000, que se otorgará a quienes cumplan con las condiciones establecidas por el organismo.

Así quedan los montos oficiales:

Jubilación mínima: el total a cobrar en diciembre será de $581.319,38, compuesto por el haber mínimo de $340.879,59, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo.

Jubilación máxima: ascenderá a $3.440.695,38, sumando el haber máximo y el aguinaldo correspondiente.

PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor): con bono y aguinaldo, el monto alcanzará los $479.055,50.

con bono y aguinaldo, el monto alcanzará los $479.055,50. Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: recibirán un total de $427.923,56.

El aguinaldo se abonará junto con el haber de diciembre según la fecha asignada a cada beneficiario por la terminación de su DNI.

El bono extraordinario de $70.000 se otorgará completo a quienes perciban la jubilación mínima. Para quienes cobran por encima de ese valor, el bono será proporcional hasta llegar a un tope de $410.879,59.