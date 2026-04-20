Cuántas personas en situación de calle relevó la Nación en Mendoza

El Gobierno nacional difundió los resultados del primer relevamiento federal de personas en situación de calle, que incluyó a 19 provincias y permitió dimensionar por primera vez la magnitud del fenómeno con una metodología unificada.

En ese contexto, en Mendoza se registraron 421 personas en situación de calle, según los datos oficiales relevados por el Ministerio de Capital Humano.

Con esta cifra, la provincia se ubicó como la cuarta con mayor cantidad de casos en el país, solo por detrás de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Sin embargo, desde la fundación Puente Vincular cuestionaron el trabajo y advirtieron por cifras mayores. criterios metodológicos detallados ni desagregación de la información.

“Advertimos que la publicación no especifica con claridad el número exacto de personas relevadas en Mendoza, ni delimita el alcance territorial del operativo: si fue realizado únicamente en la Ciudad, en el Gran Mendoza, en algunos departamentos o en la totalidad de la provincia. Esta falta de precisión dificulta cualquier análisis serio y responsable de la situación”, difundieron en un comunicado.

Y agrega: “El último dato con el que contamos en Mendoza corresponde a comienzos de 2025, cuando Provincia, municipios y organizaciones de la Red Calle realizamos un cruce de información. En esa instancia, el número ascendía a 1044 personas en situación de calle, aunque dicho dato no fue publicado oficialmente”.

Ademñas advrtió por el riesgo de “subestimar la magnitud de la situación y, en consecuencia, de diseñar políticas públicas insuficientes”.

Un relevamiento inédito a nivel nacional

El operativo, realizado de manera simultánea en distintas jurisdicciones, contabilizó un total de 9.421 personas en situación de calle en todo el país.

El relevamiento combinó recorridas en la vía pública —como calles, plazas y zonas urbanas— con registros en dispositivos de alojamiento, como refugios y paradores. Además, se utilizó una plataforma digital unificada (DataCalle) que permitió cargar los datos en tiempo real.

Cómo es el perfil de las personas relevadas

A nivel nacional, el informe mostró algunas características comunes:

Predominan los varones adultos (83% del total).

(83% del total). La gran mayoría tiene más de 18 años.

Un 32% lleva más de dos años en esa situación.

Más de la mitad realiza trabajos informales o de subsistencia.

Además, el relevamiento evidenció que se trata de una problemática compleja, atravesada por factores como conflictos familiares, dificultades económicas y problemas de acceso a la vivienda.

Mendoza, dentro de las provincias más afectadas

El dato de las 421 personas posiciona a Mendoza dentro de las jurisdicciones con mayor cantidad de casos, en un contexto donde el fenómeno se concentra principalmente en grandes centros urbanos.

La inclusión de la provincia en este relevamiento nacional forma parte de un esquema que busca generar un diagnóstico más preciso y sostenido en el tiempo, con el objetivo de mejorar el diseño de políticas públicas frente a una problemática estructural que continúa en crecimiento.

Este operativo, además, tendrá continuidad anual en el marco de la Ley 27.654, que establece la necesidad de contar con información federal actualizada sobre las personas en situación de calle en Argentina.