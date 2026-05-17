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Cuánta plata recibe la UNCuyo y cuáles son las facultades con mayor presupuesto

Mientras crece el reclamo por el financiamiento universitario, el Presupuesto 2026 ya definió cuánto dinero recibirá la Universidad Nacional de Cuyo.

El proyecto de Presupuesto 2026 incluyó partidas por $4,6 billones para las 61 universidades nacionales públicas de Argentina y confirmó que la Universidad Nacional de Cuyo recibirá $171.893 millones durante el próximo año (unos 120 millones de dólares al tipo de cambio oficial estimado). La cifra representa el 3,7% del total nacional y posiciona a la UNCuyo como la séptima universidad con mayor presupuesto del país.

Por encima de la universidad mendocina aparecen la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Tucumán. Detrás quedaron otras instituciones históricas como las universidades nacionales de San Juan, del Litoral y de Mar del Plata.

Según la distribución oficial, la mayor parte de los recursos de la UNCuyo estará destinada al área de Educación y Cultura (con $169.952 millones), mientras que también se asignaron partidas específicas para Salud (Hospital Universitario) por $1.758 millones y para Ciencia, Tecnología e Innovación por otros $181 millones. El debate por estos fondos se da en medio de nuevas protestas de docentes, estudiantes y autoridades universitarias por la situación presupuestaria del sistema público.

Dentro de la distribución interna de recursos, la Facultad de Ciencias Agrarias aparece como la unidad académica con mayor presupuesto proyectado para 2026 (con $428 millones anuales estimados), seguida por Ciencias Médicas ($348 millones), Ciencias Económicas ($276,8 millones) y Filosofía y Letras ($276 millones). Más atrás se ubican Ciencias Exactas y Naturales, Artes y Diseño, Ciencias Aplicadas a la Industria y Odontología. En el extremo inferior del listado figura la sede de Ciencias Económicas de San Rafael, con una partida estimada en $13,2 millones.

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