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Copa Sudamericana

Cuándo y dónde jugará Boca la final de la Copa Sudamericana

El equipo del Vasco Arruabarrena dejó en el camino al Vasco de Gama, en Brasil y esta noche conocerá a su rival en la final.

Boca Juniors clasificó ayer a la final de la Copa Sudamericana 2026, tras eliminar al Vasco da Gama en el mítico Maracaná.

El partido decisivo por el título continental se jugará el sábado 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en Colombia, que cuenta con una capacidad para 46 mil espectadores y es la casa habitualmente del Seleccionado.

Esta noche, además, se conocerá el rival del elenco argentino, que saldrá de Atlético Mineiro (Brasil) o Montevideo City Torque (Uruguay). El duelo será desde las 19 horas y los brasileros deberán mantener la ventaja de tres goles conseguidas en su cancha.

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Por: Agustin Zamora

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