Cuándo retomará ANSES el pago de AUH en noviembre

El organismo nacional reprogramó la acreditación por el feriado puente y confirmó la nueva fecha de cobro.

ANSES informó que retomará el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a noviembre luego de la interrupción que se produjo por el viernes 21, declarado día no laborable, y por el feriado trasladado del lunes 24. Estas modificaciones alteraron el calendario habitual y dejaron pendiente la acreditación para el último grupo de beneficiarios.

El organismo confirmó que quienes tienen DNI terminado en 9 recibirán su pago el martes 25 de noviembre, fecha en la que se reanudará la acreditación.

Además, este mes la AUH tuvo un incremento del 2,08%, considerado el ajuste más alto de los últimos cinco meses. Con esta actualización, los montos quedaron de la siguiente manera:

  • AUH por hijo: $119.691
  • AUH por hijo con discapacidad: $389.732
  • Tarjeta Alimentar (un hijo): $52.250
  • Tarjeta Alimentar (dos hijos): $81.936
  • Tarjeta Alimentar (tres o más hijos): $108.062

Los beneficiarios que integran el último tramo del calendario verán reflejada la acreditación en la fecha establecida, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

