“Cuando lo vimos, supo que habíamos visto las fotos”: un estudiante del Zapata declaró tras lo sucedido

El episodio ocurrió durante un Taller de Articulación Preuniversitaria de Ingeniería en la Escuela de Comercio Martín Zapata, donde participaban alumnos de sexto año y jóvenes de otras instituciones de la UNCUYO. Según el relato de los estudiantes, el docente había conectado su computadora para trabajar con ejercicios de Física y, al finalizar la actividad, quedaron expuestas en la pantalla imágenes de contenido sexual que el profesor tenía en el dispositivo. Los alumnos registraron parte de la situación con sus teléfonos antes de que terminara la clase.

La situación generó malestar entre los estudiantes, quienes al regresar a clases denunciaron lo ocurrido ante las autoridades de la institución y reclamaron que el episodio no se repita en otros cursos. También organizaron una sentada pacífica y solicitaron expresamente que no se difundieran ni identificaran a la mujer que aparecía en las imágenes, al considerar que no debía ser responsabilizada por lo sucedido.

La denuncia fue respaldada por la Coordinación General de Educación Secundaria de la UNCUYO, que destacó la decisión de los estudiantes de recurrir a las autoridades y defender sus derechos. La universidad remarcó que su prioridad es garantizar la protección de los alumnos y que los establecimientos educativos deben ser espacios seguros de aprendizaje.

Finalmente, las autoridades universitarias suspendieron preventivamente al docente de sus funciones como profesor y vicedirector y dispusieron la apertura de un sumario administrativo para determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades. La investigación continuará mientras la institución evalúa las medidas que correspondan.