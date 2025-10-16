¿Cuándo jugará Argentina la final del Mundial sub 20?

Luego de que este miércoles Argentina venciera a Colombia y sellara su pase a la final del Mundial sub 20 que se está disputando en Chile, la atención pasó a centrarse en saber cuándo será el partido definitorio.

En un encuentro muy parejo y friccionado, los dirigidos por Diego Placente se apoyaron en las atajadas de Santino Barbi, la magia de Gianluca Prestianni, y el oportunismo de Mateo Silvetti para sacar adelante un partido por demás complicado. Luego de los festejos, los chicos argentinos ya pusieron sus energías en la final, instancia a la que Argentina no accedía desde el año 2007. En aquella ocasión, el seleccionado nacional obtuvo su sexta -y hasta ahora última- estrella en la categoría.

Mateo Silvetti le dio a Argentina el pase a la final.

La Albiceleste tendrá enfrente a Marruecos, que en la previa había dejado en el camino a Francia en una semifinal vibrante que se tuvo que definir desde el punto de penal. Si bien los africanos se habían puesto en ventaja y amenazaban con liquidar el partido valiéndose de la velocidad y habilidad de sus extremos, los Galos pudieron llegar al empate para forzar la definición desde los once metros, donde resultaron vencedores “Los Leones del Atlas“.

El último desafío de los chicos argentinos será el próximo domingo 19 de octubre, a partir de las 20 horas. El escenario donde intentarán quedar en la rica historia que la Albiceleste ostenta en la categoría será el estadio Nacional de Santiago de Chile. Tal como ha sucedido a lo largo de la competencia, el encuentro será televisado por Telefe y Dsports.

Será la octava final que el combinado nacional juegue: de las siete anteriores se impuso en seis. La única vez que Argentina resultó derrotada fue en México 1983, cuando perdió con Brasil en el mítico estadio Azteca. Cabe destacar que la blanquiceleste nunca se enfrentó a Marruecos en un Mundial sub 20.